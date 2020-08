ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, como Líder Moral de MoReNa, luego que ha dejado que hagan y deshagan en ese Instituto Político, está por Dar Un Manotazo y poner Orden En El Desorden que se vive al interior Del Movimiento de Regeneración Nacional, impondrá su calidad de fundador y liderazgo, ante la codicia y ambiciones, personales y de grupo que pretenden lucrar con un patrimonio y riqueza política, que le costó lustros formar. Al integrar en la diversidad de pensamiento y pluralidad de ideológicas, en un marco de incluyentismo, y libre albedrio, llevando como común denominador, tanto En Lo General, como en Lo Particular, El Interés Del Pueblo Mexicano y De La Nación, no la mezquinidad de intereses de grupúsculos e individualidades centaveras que no terminar de Entender Que La Cuarta Transformación De México, No Es Lo Mismo que El Tecno neoliberalismo que la mayoría de Los Electores Mexicanos, expulsaron a Ese Sistema De Gobierno con Su Sufragio Efectivo en Julio del 2018…

LA TERQUEDAD PRESIDENCIAL MEXICANA, causa polémica y radicaliza minorías, pese a ello, El Respaldo Del Pueblo Mexicano Al Presidente de La República Mexicana, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR es impresionante, ya que mantiene un crecimiento sostenido, pese a que no todo lo que emprende El Gobierno Federal que encabeza, es Lo Mejor y Mas Atinado, tanto Para Los Gobernados, como para Las Instituciones y La Nación, acorde a la visión de La Comentocracia que goza de plena Libertad De Expresión para Criticar El Desempeño Presidencial y su Gabinete Gubernamental, aunque también, entre sus simpatizantes y seguidores se dan los comentarios que como que la cajetea en algunos casos, sin embargo, No Pierden La Esperanza y Confían En Un Verdadero Cambio con AMLO, mismo que poco a poco se ve y se nota, tanto en las políticas públicas al interior de México, como al exterior del país. Teniendo como Prioridad, exterminar La Corrupción y La Impunidad que le heredaron Los Gobiernos Neoliberalistas Del PRI y El PAN, Lo Cual No Es Fácil, Pero No Imposible, sobre todo, cuando se empiezan a ver algunos resultados…

LA REUNION QUE LA CONAGO Sostendrá en El Estado De San Luis Potosí Con El Presidente, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR servirá para aclarar paradas, «El Quién Es Quién», De Gobernadores y Gobernadoras, de Negativos y Positivos, «al poner las cartas sobre la mesa» de Las Administraciones Gubernamentales de Las Entidades Federativas, Los y Las Mandatarias Estatales, no saldrán bien paradas por culpa de excesos, incapacidad administrativa, al igual que corruptelas y hasta complicidades u omisiones, por relaciones y acciones innombrables y comportamientos de Señores Feudales. El Tema Sobre El Federalismo seguramente será agotado, sobre el particular Tamaulipas, su aportación real es pobre, en comparación a otras entidades federativas. La inmensa mayoría de tazas impositivas que se pagan a la Federación, a Personal en Instalaciones federales, provienen de otras entidades federativas, mientras que la aportación impositiva federal que aporta El Estado Tamaulipeco, fuera de esos ingresos federales que llegan de otros Estados De La República, a Las Aduanas y Puertos Marítimos, donde el fujo impositivo es mayor, ya que llega del extranjero y de otras entidades federativas a «Las Embajadas Recaudadoras de La Federación» en El Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, que hasta ahora, «Gobierna» FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…

POR CIERTO, EL MANDATARIO TAMAULIPECO, puso la muestra, el ejemplo para que Los Servidores Públicos de Nivel, como Son Los Diputados Locales y funcionarios de importancia, al igual que sus correligionarios, así como La Ciudadanía y Sociedad Civil Tamaulipeca Que Sufrieran El Contagio del COVID-19 y padecieran sus estragos y que estuvieron contaminados por este virulento virus y lograron superar tan nociva enfermedad, En Instituciones Médicas y En El Banco Estatal de Sangre en La Capital Tamaulipeca tengan un gesto altruista, haciendo Una Donación Sanguínea y así Su Plasma pueda servir para ayudar, en el alivio de los enfermos y enfermas del Coronavirus Denominado COVID-19. No hay que olvidar que en su momento El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA padeció este tipa enfermedad, al igual que El Secretario General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, entre otros…

LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO, En El Sexenio de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Es Peor, que la de ENRIQUE PEÑA NIETO aparte de atentar contra La Educación Normalistas de Los Alumnos que se especializan en las materias de Educación Física, Historia y Ciencias Naturales ya que Por Decreto, han sido condenados a salarios magisteriales de pobreza extrema con la nueva normatividad desarrollada en el escritorio y no en la práctica, al desaparecer de un plumazo el número de horas en esas materias. Por Otra Parte, Sin Duda Alguna, Es Una Gran Estupidez que de Preescolar a Tercer Año De Primaria, por disposición de La SEP Lopezobradorista, no se repruebe a ningún niño, por más reprobado que se encuentre, gracias a que su aprovechamiento en el aprendizaje sea de lo más nulo, como podría ser estar inscrito en la escuela y faltar todo el año escolar, ya que de todas maneras no será reprobado, por así ordenarlo la máxima autoridad de La Educación Pública en México…LOPEZ OBRADOR En Campaña Se Comprometió a Muchas Cosas, como Presidente Electo, se dio cuenta que no era tan sencillo pasar Del Dicho Al Hecho. Como Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos, Sabe y Bien Que Sabe, que muchos de sus dichos son difíciles de cumplir al pie de la letra. El Mamotreto De La Educación Electrónica—Aprende En Casa—es sólo Un Candil Mediático, ya que En La Realidad, Es Una Oscuridad En La Práctica, tanto para El Alumno, como Para Los Padres de Familia, al igual que para El Maestro…Por cierto, es fecha que a La CNTE no les cumple. En El Sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, La Profesionalización De La Educación, donde todo normalista y profesionista tenían oportunidad de estar al frente de grupo, gracias a sus conocimientos y capacidad, de una u otra forma era una garantía para que La Educación Básica de México, tuviese mejores resultados y estudiantes. Actualmente también existe una apertura general para plazas y horas de educación en Las Escuelas Públicas del País, salvo la existencia DISCRIMINATORIA en el otorgamiento de Horas y Plazas de Educación Básica—Secundarias, Primarias y Preescolar—Ya Que Primero Se Da El Beneficio Laboral a los egresados de Las Escuelas Normales Públicas, que a Los De Las Normales Privadas, pese a que cuenten con mejores calificaciones y preparación educativa y pedagógica, al igual que otros profesionistas de educación superior con el perfil que requiera La SEP…La Terquedad Presidencial y La Incapacidad de ESTEBAN MOCTEZUMA CID, En Lugar de Seguir El Ejemplo de países Del Primer Mundo, tanto europeos o de los Mismos Estados Unidos de Norteamérica, gastan a lo tontejo, tiempo, dinero y esfuerzo en garantizar Un Fracaso Escolar, ya que El Aprovechamiento Educativo, Brillará Por Su Ausencia, aunque en La Ficción Mediática, se pueda decir que es una solución educativa de lo mejor de El Mundo…Que PEÑA NIETO La Cajetió, ni como decir que no, Si Su Sexenio En El Mundo Fue De Lo Mejor , Pero también hizo algunas cosas buenas, La Mentada Reforma Educativa Peñanietista, no era lo máximo, pero trató de mejorar El Sector Educativo del País en favor del educando, aunque ello pisara callos al sindicalismo magisterial y sobre todo a los guevonazos de La CNTE. Por cierto, en materia de Comunicación, provocó que se abaratara el servicio del celular, esperemos que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR lo supere con creces y logre abaratar el costo de los servicios cibernéticos, comenzando con El Internet, por citar algo, que me gustan unas cosas que hace AMLO, Si, Pero como la mafufada de “Aprender En Casa”, como que “quema mucho el sol”, así como el aprobar a todos los educandos por culpa de “La Pandemia”, lo cual solo favoreció al mal estudiante y perjudicó al buen estudiante…

Y YA QUE ANDAMOS CON LO DEL Sector Educativo le decimos que en El Estado, tanto el actual titular de La Secretaría de Educación De Tamaulipas, así como su antecesor, durante casi 4 años, han hecho lo que han querido, sobre todo, en el manejo de los dineros de la educación tamaulipeca, ante la impotencia del profesorado estatal, luego de contar con una dirigencia sindical, tibia, medrosa y lamebotas que encabeza RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ que a punta de componendas con billetazos, se convirtió en una alfombra magisterial al servicio incondicional del patrón gubernamental tamaulipeco, seguramente por ello y por estar de salida, fue que le fue negado el favor para una plaza normalista que solicitaba a la dirección de ese plantel educativo. Cuando El Movimiento Magisterial En El Sexenio de MANUEL CAVAZOS LERMA, de un movimiento sano y justo, El Pueblo Victorense se solidarizó con Las Maestras y Maestros que Protestaban por una causa justa. A manera de comentario, JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO me preguntó que como veía a Los Profes y a los que traían la batuta, contestándole que era de todos los que andaban en la protesta, Uno de Tampico, me parecía que el mas centrado y hasta cierto punto moldeable, era uno que se llama ENRIQUE MELENDEZ PÉREZ, Padillense de nacimiento, tiempo después le ganaría a ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO ante la perplejidad de quien se sentía ganado y en su propia casa, sólo que era el palomeado por El Gobierno CAVACISTA…El Matamorense RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, desde ese entonces no se separa de la Ubre Presupuestal Sindical, salvo en la era cuando NOE RODRIGUEZ fue El Titular de La Sección XXX del SNTE en Tamaulipas, en esa dirigencia sindical, RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ Estaría Ausente, pero retornaría con el sucesor de NOE y Nativo de Villagrán, pero hecho en Nuevo Laredo, ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO que llegó a la dirigencia que estatal del magisterio por obra y gracia de ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, luego de que su favorito RAFAEL MENDEZ SALAS quedara fuera de la jugada por no tener simpatía con la base magisterial tamaulipeca. CECILIA ROBLES RIESTRA, ahora sí que por antigüedad y por ser una maestra, siempre al servicio del magisterio, como que ya le toca, por simpatías no para, pero La Alfombra Sindical Magisterial quiere seguir de Hinojos ante El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas que lo supo someter con facilidad, de ahí que La Representatividad Seccional en La SET, fuese reducida a su mas mínima expresión y su desempeño, dejase mucho que desear ante El Magisterio Tamaulipeco, de ahí que sea una especie de monigote en lo que será su sucesión…

Y YA QUE ANDAMOS CON EL TEMA Educativo le decimos que En El ITACE Tamaulipeco, su nuevo titular ha dado una fuerte sacudida a esa de institución educativa, por lo pronto, las y los maestros por contrato, sin tocar baranda y sin problema alguno quedaron fuera de la plantilla educativa, mientras que otros con varios lustros, fueron obligados a renunciar al trabajo que por casi dos décadas venían desempeñando, de los trabajadores administrativos ni hablar, aunque hubo casos en los que se resistieron a renunciar, pese a que con sutileza y subliminalmente se les amedrentaba con elementos de La Policía Estatal con sus respectivas armas largas, sin duda alguna, El Hampón, Cree Que Todos Son De Su Condición. Por Cierto y a propósito de Hampones, “La Teniente”, ex-egresada de La Universidad de Seguridad y Justicia De Tamaulipas, fue detenida por ilegalidades cometidas en El Municipio de Nuevo Laredo, Lo que hable Con La Autoridad Federal, podría tener severas y negativas repercusiones en los rubros de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia del Estado, al grado de poner en aprietos a los mandos de Seguridad y Justicia que responden al interés y confianza del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, quien a su vez debe responder al mandato de Las y Los Tamaulipecos que confiaron en su persona para que hiciera Un Buen Gobierno y Una Mejor Administración que sus antecesores, a la fecha, FJGCV ha quedado a deber Al Pueblo Tamaulipeco, de ahí que El Bono Electoral que le fue otorgado en 2016, ya no exista, sino todo lo contrario, de ahí que exista un hartazgo y decepción, por la mentira y el engaño que se cometió en Contra de Tamaulipas y de La Ciudadanía y Sociedad Civil Del Estado, pudiendo pasar la factura en los comicios federales y locales de 2021 Al PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, quien próximamente en El Estado de San Luis Potosí, en La Reunión de La CoNaGo, se jugará El Todo Por El Todo ante El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y Sus Homólogos, para ese encuentro debe estar contando los días sobre el papel a desempeñas, como estará contando también los días, luego de ese encuentro y las consecuencias del mismo y el valor agregado declarativo, previo a esa Reunión De La CoNaGo, sin duda alguna, veremos y sabremos “de que cuero salen más correas”…

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE Diremos que luego de varios sexenios, Los Ganaderos Tamaulipecos, gracias a que cuenta con una gran deficiencia gubernamental en el rubro agropecuario y una pésima dirigencia en La Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, Los Ganaderos Del Estado, luego de no tener complicaciones con la autoridad gringa en la exportación de ganado, ahora que Tamaulipas Tiene Un Gobernador Ganadero, se tienen problemas de exportación, al imponer la Autoridad Del Tío Sam, mayores trabas para las exportaciones de vacunos, por contar ahora, tanto en lo gubernamental, como en la organización privada de la ganadería tamaulipeca con deficiencias, por falta de conocimiento y trabajo, ahora hasta el antecedente de la madre de los becerros deben contar con una certificación sanitaria sin tacha, todo lo contrario a lo que ocurre con La Ganadería De Los Estados de Sonora y Chihuahua, donde sin requisito alguno, La Autoridad Gringa no pone ni una traba a Los Ganaderos de Eso Estados De La República, gracias al trabajo y conocimiento agropecuario, tanto gubernamental, como la organización civil de ganaderos de esas entidades federativas, mientras que En El Estado, Gracias Al Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, se podría decir que contamos con una producción ganadera “patito”…De Pilón le digo que cuando, los mismos, los que pertenecen a una cofradía gubernamental, como la Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio Tamaulipeco, comienzan a dudar de la fortaleza política y administrativa, de su líder y jefe, algo anda mal y muy mal, sobre todo, cuando se externa que La Federación puede darle una fea desconocida a la autoridad tamaulipeca. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…