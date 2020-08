Abro este espacio con la noticia de que doña Rosario Robles Berlanga, chilanga

de nacimiento, ex líder de los trabajadores de la UNAM, ex Jefe de Gobierno de la

CDMX y expresidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, nuevamente

recibe la muestra de la venganza de que es objeto, cuando le niegan otro amparo para

continuar su proceso fuera de la prisión.

Siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, pero hasta el mismo Raúl

Salinas de Gortari y ahora Emilio N, que todos sabemos tiene apellidos, se sabe de su

¿negro? historial de cuello blanco, logró no pisar la cárcel. Pero en fin… esta es “La

Nueva Normalidad”

Entrando en detalle, le comento que nacido en la ciudad de México por allá de

1929, por su producción adquiere títulos de actor, comediante, dramaturgo, escritor,

guionista, compositor musical, director y productor de televisión cuyos programas más

significativos llenaron las arcas de Televisa, antes Telesistema Mexicano, consorcio

empresarial mexicano.

Conocido como Chespirito, el Chavo, el Chompiras, el Dr. Chapatín y tantos

personajes infantiles que creó para el regocijo infantil, en primera instancia y de los

adultos, don Roberto Gómez Bolaños, por cuestiones de salud radicaba a nivel del mar,

en Cancún, Q. R., donde la muerte le sorprendió el 28 de noviembre de 2014.

Pese a la gran creatividad para dar vida a sus personajes, que no solo interpretó,

sino que los hizo para otros, en el ocaso de su vida artística hubo enojos y rivalidades

entre quienes interpretaron a La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves y Carlos

Villagrán, Quico (Kiko ahora).

Los periodistas sensacionalistas hablaron incluso sobre el supuesto triángulo

amoroso de La Chimontrufia, Florinda Meza, con el mismo Don Roberto, Carlos

Villagrán y hasta el Profesor Jirafales, Rubén Aguirre. Finalmente Gómez Bolaños se

separó de su familia e hizo pareja con Doña Florinda.

A la muerte de Chespirito, su hijo Roberto Gómez, se quedó como apoderado

legal y desde antes de la muerte de su padre la administración de los asuntos del actor

eran llevados sin problemas.

El caso es que esta semana, en todos los medios de comunicación se anunció que

toda la producción de don Roberto, sale de televisa, porque el convenio firmado con

esta empresa no se renovó, pues el decir de dueño de los derechos de producción y todas

esas cosas, la empresa de Emilio Azcárraga dice que el trabajo de su papá ya no vende,

por lo que prefirieron finiquitar la relación.

Una voz que llama la atención es la de Carlos Villagrán, cuando se suma a las

opiniones en torno a la salida del aire en todo el mundo de los programas de

“Chespirito”.

Las transmisiones de los programas de Don Roberto, por muchos años se

mantuvieron en la pantalla chica y no solo de México, series completas de sus

programas se doblaron a distintos idiomas.

Usted podía ver en las televisiones del mundo, programas infantiles en ruso,

italiano, francés, inglés, alemán y hasta chino y mandarín… todo mundo conocía a los

personajes de La Vecindad.

Televisa dijo no pago más y Roberto Gómez Jr., creyó conveniente era hora de

decirle adiós a la empresa que fomentó la creatividad del actor, pero con el que ganó,

durante varias décadas, millones de dólares, mucho más de lo que entregaba a

Chespirito.

Volviendo a Quico, el actor se dijo muy sorprendido cuando el pasado fin de

semana se enteró que los programas del que fuera su amigo, Roberto Gómez Bolaños

“Chespirito”, salían del aire en varios países.

Sin embargo expresó: “Nunca me han tomado en cuenta… y la familia de

“Chespirito” nunca se comunica conmigo… a pesar de que Quico es la figura que más

se vende de los personajes de la emblemática vecindad, entre ellos, “Doña Florinda”,

“Don Ramón”, “El Señor Barriga”, “La Chilindrina” y “Jaimito, el cartero”.

Carlos Villagrán, en el Programa matutino de Tv Imagen, Sale el Sol, insistió

“…yo no puedo comunicarme con alguien, no me toman en cuenta, pero eso sí, la figura

que más se vende es la de Quico… no mantengo ningún nexo con la familia de Gómez

Bolaños, quienes a través de Grupo Chespirito posee los derechos de autoría y

comercialización tanto de los programas como de sus personajes.”

Finalmente Quico señaló que varias veces intentó comunicación con el creador de

La Vecindad, pero realmente nunca me recibió la llamada “…Te soy sincero, no me

decía nada malo ni nada, pero no me recibía la llamada”.

Cierro este espacio comentando que la historia se repite porque la empresa

Televisa desde hace un tiempo ha cambiado su estrategia de hacer dinero, incluso la

semana pasada, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pina y Enrique, hizo escándalo

cuando despidieron a su mamá de la misma empresa televisora.

En Familia con Chabelo, estuvo en el aire desde el 26 de noviembre de 1967,

hasta el 20 de diciembre de 2015 y para entonces don Xavier López, por cierto,

estadounidense de nacimiento (Chicago, Illinois, nacido el 17 de febrero de 1935)

buscaba a sus propios patrocinadores pero sufrió la misma suerte.