México, 21 de Agosto 2020. Después de no participar en el torneo «MLS is Back», las críticas para Carlos Vela llegaron de todos lados, las cuales no afectan en lo más mínimo al jugador más valioso de la MLS.

«La gente es libre de opinar y tomar mis decisiones de la manera que quieran. Lo que decidí lo haría un millón de veces más y no me interesa lo que digan de ello», declaró Vela.