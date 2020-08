Si bien la CONAGO se formó para que fuera un

contrapeso en la vida institucional del país, el

tiempo y los resultados dejan claro que no sirve

para nada, a no ser como instancia para hacer

planteamientos que no siempre reciben

solución.

Y la reunión de los gobernadores con el

presidente de la república en San Luis Potosí es

la mejor prueba, aunque sí –hay que decirlo—los

gobernadores sentaron al Presidente y su

gabinete a escuchar lo que tenían que decir

sobre todo respecto a la equidad fiscal y

política.

La civilidad política permite esperar una

solución aunque sea en parte, porque el partido

gobernante en el país está urgido de presentar

mejores calificaciones para recibir el proceso

electoral del 2021, con la meta de mantener la

mayoría en la Cámara de Diputados.

Los temas planteados son los que cada

entidad espera en el Pacto Federal, aunque en

lo fiscal no se refleja la equidad en la que

pensaron los que perfilaron nuestras leyes para

funcionar como una república.

No debe olvidarse que a lo largo de la historia

ha habido intentos separatistas en nuestra

nación, precisamente por las incongruencias en

la distribución fiscal y política del Pacto

Federal, y ojalá la reunión de San Luis Potosí

sirva para entender que los gobernadores son

realmente una fuerza política de equilibrio en el

país, y que si se le da a cada quien su lujar y

participación mas fáciles serán las soluciones a

los problemas que enfrentamos.

De lo contrario las reuniones de la CONAGO o

cualquier otro membrete solo servirán de

“aparador” para hacer planteamientos, a

sabiendas de que las soluciones se darán en

función del ánimo y cercanía con el Presidente,

y no de las Instituciones que crearon nuestros

antecesores para regir los destinos en éste

México nuestro.

bladijoch@hotmail.com