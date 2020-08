CIUDAD DE MÉXICO, 31 de Ago. de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ofreció analizar la posibilidad de elevar el porcentaje de deducibilidad de impuestos en el pago de las colegiaturas que efectúan madres y padres de familia en las escuelas particulares donde estudian sus hijos.

Aun cuando destacó que una medida como ésta no se ha llevado a cabo pese a la grave crisis económica generada por la epidemia del Covid-19 en el país y de estar consciente de que no solo los padres y madres de familia atraviesan por una situación complicada en materia económica al igual que los dueños de las escuelas privadas en el país, el presidente de México dejó entrever la posibilidad de concretar una estrategia como esa, si es que no se afecta el presupuesto.

«Vamos a analizarlo, no lo hemos hecho en ningún caso, pero no lo descartamos porque se trata de la educación» respondió López Obrador.

—¿Se lo han planteado? —se le preguntó al presidente.

—Formalmente no, pero sí lo he escuchado, de que las escuelas atraviesan una situación difícil, nosotros lo que hicimos fue dejar el arreglo entre padres de familia y directivos de las escuelas privadas.

Señaló que por esta circunstancia es un hecho el aumento en la matrícula de alumnos en las escuelas públicas y por ello, una de las prioridades radica en asegurar el cupo a los nuevos alumnos.

También consideró que en donde hay coincidencia desde el punto de vista humano es que debe ayudarse a quien más lo necesita y es por ello que debe cuidarse el presupuesto para que «no se achique».

«Se debe de ayudar más al que tiene menos, al que más lo necesita, ¿qué es el gobierno? Es el que maneja, el que administra los dineros del pueblo y ese presupuesto tiene que distribuirse con justicia y se tiene que utilizar para ayudar a todos, pero dándole preferencia a los más necesitados», expuso al reiterar su dicho de que «en la política hay que optar entre inconvenientes» porque él quisiera ayudar a todos pero no siempre se puede.

«Hay gente solidaria, fraterna y otros muy egoístas, los pocos que quisieran nada más para ellos», apuntó el mandatario.

Esta ayuda sería directamente a papás y mamás, directamente, sin intermediarios, como usted lo ha señalado.

«Sí, entiendo el planteamiento, pero eso significa recaudar menos, y el presupuesto se achica y el presupuesto tiene que destinarse a la gente más necesitada, quien lo requiere más, en la medida que tengamos más presupuesto, pues vamos a ir ayudando a más personas, a más familias», explicó López Obrador.