Cd. Victoria, Tamaulipas (2 de julio de 2020).- Por diversos problemas financieros y ante el nulo apoyo de las autoridades de gobierno estatal y federal, la Unión Regional de Citricultores de Tamaulipas se desintegro.

Pues de acuerdo a informes de ex integrantes de esta organización, refieren, que la URCT dejo de operar desde hace más de año y las instalaciones que albergaban las oficinas localizadas en el 22 Zaragoza y Ocampo, fueron cerradas y se encuentran abandonadas.

Inclusive los huertos propiedad de las mismas se secaron, pues no hubo ya quien se hiciera cargo de ellas.

Indicaron que antes de dejar de operar la organización, el dirigente de la misma fue Juan José Rodríguez Flores, quien no dio explicación de la desaparición de la organización a sus agremiados.

Cabe destacar que la unión regional de citricultores desarrollaba anualmente, el simposium de la citricultura en el que se exponían temas de enfermedades de la naranja, problemas de comercialización, tecnología entre otros.

Inclusive se invitaba ponentes de Argentina, Colombia, España, Brasil por citar solo de algunos países.

Trascendió de igual forma que el personal que ahí laboraba, no recibió ninguna liquidación por sus años de servicio a la URCT.