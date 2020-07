Ciudad de México. 20 julio 2020. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que no declarará la guerra a los grupos de la delincuencia organizada, y que buscará la paz por medio de la justicia social.

Tras presentar el análisis sobre los videos que dio a conocer el Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en donde realizaba una demostración de fuerza, el mandatario mexicano pidió a la ciudadanía confianza en el combate al crimen organizado.

“Que quede muy claro: no a la guerra. sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona; siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza”, afirmó.

“No se va a caer en ninguna provocación. Decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo”, argumentó.

López Obrador expresó que se protegerá a la ciudadanía pero sin masacres y sin violar derechos humanos.

“Les doy un dato que no es del todo agradable: en los homicidios, la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan. No es agradable porque nosotros no queremos que nadie pierda la vida”, detalló,

“Insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices, se va a conseguir la paz pero no así, así no, eso no conduce a nada bueno. Tenemos que buscar pacificar al país con justicia, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, sin corrupción y sin impunidad”, afirmó.

Este fin de semana se dio a conocer a través de redes sociales un video en el que se observa un grupo de sujetos, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes diversos objetos como vehículos blindados, fusiles Barrett, lanzagranadas, armas largas, armas cortas y equipo militar.

Tras esta grabación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que ningún grupo criminal puede hacer frente a las fuerzas federales.