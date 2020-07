Cd. De México, 19 de Julio del 2020.-La palabra emoji proviene del japonés ‘e’ que significa ‘imagen’; y ‘moji’, que significa ‘letra’ o ‘carácter’. Así se les llama a los pequeños pictogramas que hoy en día utilizamos a través de la comunicación digital para complementar nuestros mensajes y expresar ideas o emociones.

Shigetaka Kurita creó los primeros 176 emojis en 1999 para ntt Docomo, una empresa japonesa de comunicación móvil. Su inspiración fue el manga—caricatura japonesa— donde se representan conceptos con un símbolo, así, el amor se representa a través del emoji corazón sin tener que escribir una letra.

Estos pequeños símbolos de 12×12 píxeles se utilizaron por primera vez en Japón en la década de los noventa para resolver, entre muchas otras cosas, la complejidad de su lengua escrita, difícil de utilizar en un teclado.

Ante el éxito, empresas como Apple empezaron a incorporar a sus dispositivos los famosos pictogramas y en poco tiempo estuvieron en los celulares y tabletas de todo el mundo.

Es lógico que, si los emojis nacieron en Japón, muchos de ellos estén relacionados con dicho país asiático.

Uno de ellos es el emoji llamado «Serpentina de carpas»; una bandera con dos peces de color azul y rosa conocido en Japón como koinobori. Otro ejemplo es el trío de emojis del mono tapándose los ojos, otro las orejas y el último la boca. Éstos se llaman «El mono de no ver el mal», «El mono de no oír el mal» y «El mono de no hablar el mal». Su nombre oficial indica su posible origen; un proverbio japonés que dice «No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal».

Los emojis han alcanzado un grado de interpretación propio del lenguaje; al igual que una palabra puede tener distintos significados según el contexto, así ocurre también con los emojis.