Hasta la tarde de ayer se contabilizaban 7, 321 contagios y 473 defunciones a causa del COVID-19, seguramente para este momento la cifra es mayor, pero lamentablemente aún hay quienes se niegan creer que existe, no quieren darse cuenta que el virus es una triste realidad que está enfermando y matando gente y si no nos aplicamos y acatamos las recomendaciones de las autoridades el problema será mucho mayor.

El nivel de contagios que se tiene en Tamaulipas es grande y mucho tenemos que ver los ciudadanos que no acatamos las recomendaciones de quedarnos en casa si no teníamos nada que hacer en la calle, que no se respetaron los protocolos de la sana distancia.

Cierto es que fueron muchos los ciudadanos que atendieron las recomendaciones, pero igual es verdad que muchos pecaron de inconscientes e irresponsables, no solo se pusieron en riesgo al desentender las medidas recomendadas para cuidar la salud sino que hasta exponían a sus familias y quienes les rodean al contagio de COVID-19, bueno, hasta creyeron que la cuarentena eran vacaciones.

El resultado, incremento de casos COVID, que el sistema hospitalario está a punto de colapsar y quienes trabajan para cuidar de nuestra salud están sin descanso.

Luego, cuando nos imponen acciones más severas para evitar que la gente ande en la calle, que no se tenga aglomeración de personas en espacios públicos, nos quejamos sin entender que es por nuestro bien.

En nuestra Entidad debido al incremento de casos COVID hay nuevas disposiciones, entre ellas está la recomendación a no transitar de 10 de la noche a 5 de la mañana, es decir, no andar en la calle o realizar actividades sociales nocturnas, como dijera la abuela, a deshoras.

La restricción al tránsito para los ciudadanos no es Toque de Queda, es recomendación, es contener la movilidad con el fin de que la gente se quede en casa, que no se exponga al contagio.

Claro que habrá quienes tengan necesidad de transitar después de las 10 de la noche o antes de las cinco de la mañana por la naturaleza de sus trabajos, pero quienes no tengan nada que hacer en la calle deben de atender la recomendación, es por el bien de todos.

¿Qué es el toque de queda? EL Toque de Queda se refiere a la prohibición establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en espacios públicos, obliga a los habitantes de determinado lugar a permanecer en sus hogares salvo necesidad o urgencia.

Hasta donde se sabe se aplica por lo general por asuntos de seguridad y se tienen sanciones para quienes sean sorprendidos en la vía pública fuera del horario permitido.

Extrañamente, como si alguien estuviera impulsando el que la gente se inconforme con la medida a la restricción de movilidad en nuestro Estado para tratar de contener el COVID-19, en redes sociales no faltó quien comenzó a manejar que se trata de un Toque de Queda arbitrario cuando la realidad es que es solo una recomendación para concientizar a la población de quedarse en casa.

Quién sabe si sea inconciencia o solo ganas de provocar a la gente pero la verdad no se vale que generen pánico en lugar de hacerle ver a la ciudadanía que la medida es buena, incluso se pueden evitar accidentes viales pues en los íntimos días se han visto muchos casos hasta con pérdida de vidas humanas.

No es para quejarnos que dentro de las acciones que implemento el Gobierno para tratar de que el virus no se siga propagando exponencialmente esté la recomendación de no transitar o estar en la vía publica después de las 10 de la noche, a menos claro, que sea muy necesario o la naturaleza del trabajo lo requiera.

En fin, la situación es que en redes sociales se generó ruido con la medida de no andar en la vía publica después de las 10 de la noche, es una recomendación para tratar de que la gente se quede en casa, que no se ponga en riesgo de contagio de COVID-19 o un accidente, pero no es Toque de Queda.