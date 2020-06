ESTADOS UNIDOS- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este jueves en su cuenta oficial de Twitter una carta del exabogado del mandatario, John Dowd, donde acusa a los manifestantes en los alrededores de la Casa Blanca como “terroristas”.

«Los falsos manifestantes cerca del parque Lafayette no fueron pacíficos y no son reales”, comentó Dowd, quien también se desempeñó como funcionario del Departamento de Justicia.

«Son terroristas que utilizan estudiantes llenos de odio para quemar y destruir”, destacó.

The problem is not the very talented, low-flying helicopter pilots wanting to save our city, the problem is the arsonists, looters, criminals, and anarchists, wanting to destroy it (and our Country)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020