Ante la Asamblea Universitaria el Rector de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, la UAT, Ingeniero JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ, rindió su Segundo Informe.

Fue un informe diferente porque en tiempos de COVID-19 todo cambia, por salud, pero no se detienen las acciones, los avances que se tienen en la Universidad fueron mostrados a través de la tecnología.

Igual fue un Informe diferente porque se realizó en el marco de la celebración del 70 aniversario de la fundación de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, se puede decir que la UAT ya es vieja aunque comparada con las instituciones de mayor prestigio del país resulta ser joven y sin embargo ya compite con ellas, incluso a muchas les lleva delantera.

Los 70 años han servido de experiencia, aprendizaje, de investigación, avance, de entregar a la sociedad generaciones de profesionistas. Hoy la UAT, también comparada con sí misma, con lo que fue hace unos 15 años, es más moderna y humana que nunca pues ha hecho uno de sus principales compromisos el que egresen de sus aulas ingenieros, licenciados, doctoras, enfermeras con sentido de responsabilidad y compromiso social, sobre todo, emprendedores o que se adhieran a la fuerza laboral en corto tiempo.

La enumeración de acciones y logros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas los citó el Rector desde la Sala de Juntas del Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria y se transmitido a las diferentes sedes de la UAT con la participación en línea de los directivos y representantes de maestros y alumnos de las 26 Facultades.

Se mostró a las Unidades Académicas y Escuelas Preparatorias que integran la Asamblea Universitaria los avances en tecnologías y la utilización de las mismas, que no se han quedado pasmados ante el COVID19 sino que actúan desde sus instalaciones lo mismo con esta clase de eventos que con conferencias a empresarios, para conocer los daños psicosociales por el encierro de la cuarentena, para que los productores no descuiden sus proyectos y diversos temas porque la UAT es una Universidad útil no solo a sus estudiantes sino a todo Tamaulipas.

Mediante video documental también se destacó que la UAT está a la vanguardia educativa, cultural y científica en Tamaulipas.

Los logros que ha tenido la Universidad Autónoma de Tamaulipas le han valido muchos reconocimientos pues su labor ha trascendido más allá de las fronteras, igual se ha ganado el agradecimiento de la Sociedad Tamaulipeca, la mayoría de los profesionistas de esta Entidad podemos decir con orgullo que fuimos, somos y seremos siempre UAT.

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en reconocimiento a la labor del Rector le felicitó.

Textualmente el Gobernador marcó en su mensaje, “Mi felicitación al Rector de la UAT, JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ quien hoy rindió su 2do. Informe de Actividades. Asimismo a la Asamblea Universitaria, comunidad académica, estudiantil y directores. En octubre estaré con ustedes para celebrar el 70 Aniversario de la UAT”.

Y el Rector agradeció el apoyo que el Gobernador le ha dado a la UAT en infraestructura y programas en beneficio de los universitarios, fortaleciendo a la educación superior de Tamaulipas.

Al final de su mensaje el Rector remarco “Los tiempos que corren nos plantean nuevos retos que exigirán de nosotros, inteligencia, creatividad, y sobre todo convicción. Si seguimos como hasta ahora, creyendo en nosotros y en nuestra universidad, el futuro será tanto o más exitoso. Sigamos haciendo bien la parte que nos toca, creando cosas buenas para Tamaulipas. Sigamos creyendo en la UAT”.

