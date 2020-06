La AFL-CIO, la organización sindical más influyente de los Estados Unidos hizo un llamado al Gobierno de México para que actúe en la liberación de la sindicalista Susana Prieto Terrazas y argumentan que la exigencia forma parte de los acuerdos de protección laboral que se firmaron en el TMEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). Bajo el slogan de “El Consejo Sindical para el Progreso de los Latino Americanos” la central obrera internacional destaca que una de las condiciones para el TMEC fue la aprobación de una Reforma Laboral que protegiera a los trabajadores mexicanos y la libertad sindical.

Un comunicado enviado al columnista sostiene que la apoderada legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNTIS), detenida por el gobierno de Tamaulipas desde el 8 de junio, tiene una amplia trayectoria de apoyo a los trabajadores de la industria maquiladora en México desde hace más de dos décadas. “Estamos muy preocupados por la salud, vida e integridad de Susana Prieto Terrazas” añade el documento y subraya que la acción del gobierno estatal (de Tamaulipas a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca) “es una clara violación al derecho de libre asociación como lo establece en la Convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

Representantes de más de 30 organizaciones cívicas estadunidenses entregaron en el consulado de México, en El Paso, Texas, una carta dirigida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, para instar a una intervención inmediata en favor de la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, detenida ilegalmente el 8 de junio. En tanto, los senadores estadunidenses John Cornyn y Ted Cruz, y la congresista Verónica Escobar promueven la firma de un pliego petitorio en el que mencionan que el arresto es una afrenta directa a todos los trabajadores que históricamente han visto sus derechos y dignidad aplastados.

Agrega el documento que el sábado las organizaciones laborales y de derechos humanos se reunieron afuera del consulado, en solidaridad y para exigir la libertad inmediata de la reconocida defensora de la clase trabajadora en las maquiladoras, quien ha luchado en forma incansable por mejores salarios, protección a la salud y seguridad para los obreros. Asimismo, integrantes de organizaciones civiles y sindicales realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional para exigir la liberación de la activista. Los manifestantes aseguraron que la litigante fue detenida por las denuncias de los abusos laborales de empresas fronterizas que no respetaban las medidas sanitarias por Covid-19.

En las últimas horas se ha informado sobre la muerte de dos obreros de la planta Tridonex, en Matamoros, y la denuncia de empleados de que, pese a los decesos, la marca los obliga a seguir laborando. En Tamaulipas, se publicó una carta donde los ex compañeros de Susana Prieto Terrazas alzan su voz de inconformidad y protesta por la falta de transparencia de la detención de la abogada “consideramos arbitrario y revanchista el trato que ha recibido a manos de servidores públicos cuyo principal papel es el de hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país, sin preferencias o prejuicios”. Y subrayan que “estimamos que distintos intereses en el Estado de Tamaulipas, lejos de preocuparse por la persecución de un delito, se valen de los órganos policiales de la entidad para aplicar presión y disuadir, no solamente la labor de la licenciada, sino la de cualquier otra persona motivada a luchar por los derechos de los trabajadores”.

EN NUEVO LAREDO, al cerrar su primera gira de trabajo en las cabeceras principales de la entidad, el dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, convocó al priismo de esta ciudad fronteriza a cerrar filas en torno al partido y emprender con prontitud y optimismo las estrategias que le permita este instituto político llegar fortalecido al proceso electoral del 2021. “Ahorita no es el momento de pensar en posibles alianzas, porque ahorita el PRI está trabajando para el PRI, para consolidarnos, para fortalecernos hacia el interior, que nada nos distraiga, vamos a concentrarnos en el tema de la estructura para mejorar la propuesta que estamos construyendo”, señaló el optimista político riobravense.

Acompañado del dirigente del Comité Municipal, Jesús Valdez Zermeño, la secretaria del partido, Elia Cárdenas Guajardo y la diputada local, Yahleel Abdala Carmona, el dirigente estatal se reunió con la dirigencia, los sectores y organizaciones, así como con la estructura de Organización y Acción Electoral del partido, en donde conoció a detalle los avances y logros que se han tenido en las diferentes áreas. En su mensaje, EMS habló de la encuesta que realizó una firma regiomontana, respecto de las preferencias políticas rumbo a las elecciones.

“Salieron unas encuestas donde, el que la lea bien, sabrá que tenemos un área de oportunidad aquí en Nuevo Laredo, cuando vemos la lectura de la encuesta, con los márgenes de error de toda encuesta, vemos que aquí en Nuevo Laredo hay prácticamente un empate técnico, y eso creo que nos permite, a poco menos de un año de la elección, poder arrancar con mucha esperanza y con mucho ánimo”, indicó. Aclaró que el PRI no mandó a hacer esa encuesta, y aún y cuando el partido tricolor no es gobierno, “empezar con más o menos cinco puntos de diferencia entre todos, creo que nos coloca en una gran posición como partido, porque de aquí a la elección los que van a seguir cometiendo errores son el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal”, apuntó.

En un texto enviado a medios de la región se refirió a la urgencia de cerrar filas y armar una estructura real, porque las elecciones del próximo año serán totalmente diferentes a las anteriores debido a la pandemia que se vive, en donde no habrá lugar para grandes cierres de campaña, ni grandes concentraciones. “La del 2021 va a ser una campaña difícil y tenemos que prepararnos porque será digital en gran parte, va a ser un 50 o 60% digital y el resto va a ser andar camine y camine, con un grupo pequeño, la ventaja que tenemos es que antes nos golpeteaban por nuestros errores, ahora los de los errores, los que abusan del poder, los que maltratan a la gente en las colonias son ellos, no nosotros”, señaló. Por eso, mencionó que la ciudadanía está desilusionada de los actuales gobiernos.

“Hay un hartazgo de los que han estado ya por varios años en el gobierno y no han dado los resultados que la gente esperaba y el gobierno federal ni se diga: Yo nunca había visto un gobierno federal que en tan poco tiempo cayera más de 20 puntos (SIC) en las preferencias electorales como ha pasado ahorita con el mal manejo de la pandemia”, refirió. EMS reconoció el trabajo realizado por la dirigencia, sectores, organizaciones y estructuras en esta ciudad. “A Nuevo Laredo le reconozco un gran equipo, en donde el PRI figura en las encuestas, está posicionado, tenemos priistas con un gran potencial que nos va a permitir estar en el triunfo electoral, tengo la plena confianza de que Chuy (Valdez) y Elia (Cárdenas) pueden elaborar el traje a la medida que la ciudad necesita, para poder llevar el mensaje a la gente y convencerlos y decirles que puede haber un cambio para bien en Nuevo Laredo”.

Por su parte, el presidente del Comité Municipal del PRI, Jesús Valdez Zermeño, mencionó que a nivel local se está haciendo el mejor esfuerzo para capacitar a las estructuras de Organización y de Acción Electoral, en donde se privilegia el trabajo conjunto. “Sé que tenemos una buena posibilidad para el 2021, estamos a un poco menos de un año de la elección y si seguimos todos en unidad y si nos seguimos fortaleciendo y nos sumamos a la tarea que nos corresponda, yo veo una oportunidad muy clara, que la tenemos que construir juntos y quiero que todos seamos parte de esa posibilidad de poder regresar a gobierno en el 2021”.

Luego de asegurar que en Nuevo Laredo la ciudadanía ya desea un cambio en el gobierno, porque no han visto los resultados que esperaban, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, señaló que el partido tricolor se prepara para la victoria porque la gente ya le cobró la factura en pasadas elecciones. “El PRI ya pagó su cuota (SIC) con el voto de castigo en el 2016 y 2018, hoy el voto de castigo, la carga negativa, la traen los gobiernos actuales del PAN y de Morena que son los que están gobernando ahorita, ya que a la gente le prometieron resultados en un año en el tema de seguridad y en el tema económico ¿y qué ha pasado? Han eliminado el programa Prospera, las mujeres ya no reciben apoyos, el desarrollo económico parece que no es la prioridad del gobierno federal y Nuevo Laredo es motor del comercio y no ha tenido la atención que se requiere”.

Entrevistado a su arribo a las instalaciones del comité municipal del PRI, EMS mencionó que la desilusión de los neolaredenses es tanta, al grado de que ha vuelto a ver al PRI como opción de desarrollo. “Yo veo por un lado a un municipio que ya quieren un cambio en el gobierno municipal, porque no ha habido los resultados que se esperaban, a nivel federal el desencanto es muy grande en el tema de inseguridad, la gente está volteando a ver una opción en el PRI”. Indicó que, para las elecciones del 2021, el PRI cuenta con cuadros muy importantes, que han dado resultados a Nuevo Laredo y que habrán de dar una buena pelea y la sorpresa.

El discurso priista sigue siendo plano al esperar que la gente pague con su voto por viejos favores o que vote por el tricolor por rencor. “Si nos ponemos a comparar las obras que se hicieron con los gobiernos del PRI con las obras que se han realizado en los últimos años, hay un mundo de diferencia, las buenas obras, lo que hizo grande a Nuevo Laredo se hicieron con buenos gobiernos priistas”, señaló. Respecto a la confrontación política que existe entre el gobierno estatal y el federal, Melhem Salinas hizo un llamado a la cordura en donde se privilegie el diálogo, porque dijo que estas discrepancias frenan el desarrollo en la entidad.

“Yo haría un llamado a que se sienten a dialogar el gobierno estatal y el gobierno federal, los pleitos no nos llevan a nada, el único que pierde con estos pleitos es Tamaulipas, porque si no hay una mesa de negociación lamentablemente no vamos a encontrar soluciones en temas como el de energías limpias y seguridad, hay temas en la mesa que van más allá de un conflicto político y hasta partidista, así que debe haber un diálogo permanente entre ambos gobiernos”. EMS quizás olvidó que su partido robaba elecciones, cometía fraudes políticos y económicos que están documentados, que varios de sus miembros distinguidos están presos pero el exlegislador fronterizo ahora pretende capitalizar un descontento que, si bien es cierto, se ha generado por el gobierno panista pero también por el priismo.

Apelando a los buenos sentimientos, el Partido Revolucionario Institucional expresó sus condolencias a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida a causa del sismo que se registró en Oaxaca y reiteró al partido Morena su llamado a desistir de su intento de desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). “Nuevamente la naturaleza nos ha dado muestra de su fuerza y ello debe ser un recordatorio de que como país debemos siempre estar preparados. Por ello, hacemos un atento llamado a Morena a desistir en su intento de desaparecer el FONDEN”, subrayó en un mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, se pronunció “a favor de la revisión, mejoramiento y fortalecimiento de este instrumento tan importante para la atención y recuperación de los efectos causados por los fenómenos naturales e insistimos en que desaparecerlo sería un acto de irresponsabilidad”. Como se recordará, el 21 de mayo pasado, el PRI expresó su tajante rechazo a dicha iniciativa de Morena y dejó en claro que “en un país como México, que se encuentra altamente expuesto a fenómenos naturales como huracanes y sismos, proponer la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), es un acto de irresponsabilidad”.

EL GOBIERNO federal a través de la Secretaría de Energía busca asegurar la estabilidad de la red eléctrica nacional a la cual pertenece Tamaulipas, por lo que las incidencias que se presenten en el estado no son exclusivamente responsabilidad del gobierno estatal, porque pueden afectar a todo el país. El senador de la República Américo Villarreal Anaya aseguró que no se pretende poner fin a las inversiones en energías renovables, sino salvaguardar a los ciudadanos.

“El gobierno mediante busca cuidar con especial atención que la población no carezca de este suministro en medio de este confinamiento y se pueda alterar la propagación del COVID-19”. Américo Villarreal dijo que seguramente las inversiones en energías renovables van a continuar en el Estado, pero éstas, ahora se harán con el criterio de aportar confiabilidad a la red y su expansión debe realizarse con orden y con una planeación adecuada para evitar que los proyectos instalados en el estado no agreguen inestabilidad al fluido eléctrico.

La red de Transmisión no tuvo una buena planeación en los anteriores sexenios y no se construyeron nuevas líneas para desahogar toda la nueva capacidad de generación que ahora existe en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que se detonó con la Reforma Energética a través de las subastas eléctricas. “El estado de Tamaulipas, al estar interconectado a todo el país, no puede imponer sus propias reglas del juego, ya que afecta a todas las regiones, debido a que la sobre producción de electricidad eólica desestabiliza la red”, destacó.

Villarreal Anaya aseveró que no es correcto señalar que se cancelan los cuatro proyectos eólicos que están por entrar en operación en Tamaulipas, ni que se perderán más de 1,200 millones de dólares y que provocará desempleo, porque las medidas que está tomando el gobierno federal son provisionales, por lo que esos proyectos sólo se están aplazando para su interconexión, hasta que pase la pandemia. “Debemos tener paciencia, para que la demanda nacional de electricidad se restablezca y de esa forma todo vuelva a la normalidad, debemos ser solidarios con las acciones que se están tomando para luchar en contra de la propagación del COVID-19, y que detuvieron parcialmente a todos los sectores económicos”.

Al ser electo para formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México se fortalece en su proyección internacional donde participará en los temas referentes a la pandemia, la crisis económica, el racismo, los derechos humanos y la desigualdad entre otros, señaló (en otro tema) el Senador AVA, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en la Cámara Alta. El legislador integrante del grupo de morena celebró que 187 países hayan dado su aprobación a México demostrando un reconocimiento a la conducción de su política exterior mediante los preceptos constitucionales de no intervención y respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

“Esto representa un voto de confianza de la comunidad internacional a las políticas públicas y de bienestar social, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo en nuestro país” destacó. AVA expresó su beneplácito por la importancia que representa para México el también haber sido electo para formar parte del consejo económico y social de la ONU. “Es un honor que nuestro país sea integrante del órgano dedicado a evitar conflictos entre naciones y a mantener la paz y la seguridad mundial”.

LA DIPUTADA Federal por Tamaulipas Adriana Lozano Rodríguez visitó el Instituto de Parálisis Cerebral “Filemón Garza” el cual se ubica en la ciudad de Matamoros. La Diputada Federal entregó despensas a los padres de familia de los alumnos que reciben atención médica en el mencionado Instituto; lo anterior como un apoyo en estos momentos de dificultad económica derivados de la emergencia sanitaria por el Covid-19. La Legisladora informó a los presentes que la Cámara de Diputados acordó llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para aprobar las reformas que deben armonizarse en el marco de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ante la situación económica ocasionada por el Covid-19, la Diputada ALR realizó la donación de despensas a los pescadores que habitan en el poblado Higuerillas del municipio de Matamoros. “Es un sector que no debemos de perder de vista, los pescadores también forman parte de la economía local y debemos de apoyarlos”, comentó la Legisladora quien también celebró la elección de México como miembro no permanente dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por 187 votos a favor, para ocupar el asiento que le corresponde.

En un comunicado, la Diputada fronteriza manifestó su certeza de que México tendrá una actuación confiable y transparente, siempre con el ánimo de construir acuerdos, en total apego a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Ante ello, precisó que desde sus facultades legislará con estricto apego al derecho internacional, siempre respetando los principios de la política exterior mexicana. Asimismo, reiteró su apoyo al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien impulsó la candidatura ante la ONU concluyó la legisladora más mediática de la alianza Juntos Haremos Historia.

Correo: amlogtz@gmail.com