Holanda, 20 de Junio 2020. Aun año de su llegada al Ajax, el mexicano, Edson Álvarez, realizó un balance de su estadía en el conjunto holandés. El exfutbolista del América aseguró en entrevista con la página del club que se encuentra adaptado y sin pretextos para hacer una gran temporada con el equipo.

«Pasó muy rápido, fue un año con cosas buenas y no tan buenas en lo deportivo y fuera de la cancha. Tuve partidos buenos, hice dos goles importantes, pero el tema de mi familia me afectó mucho, me siento feliz y con toda la energía».

El mexicano aseguró que existió miedo a su llegada; sin embargo compañeros como Nicolás Tagliafico y y Lisandro Martínez le ayudaron a adaptarse:

«Claro que llegué con miedo, como todo jugador nuevo, mis compañeros argentinos me ayudaron por la cuestión del idioma, es más fácil acercarte a ellos y preguntar las cosas. Después fui entendiendo el sistema».

Durante gran parte de la temporada Edson fue relegado a la banca, situación que terminó por afectarle: «Cuando llegué, me sentí bien, al ritmo del equipo, jugué partidos importantes, pero vienen decisiones que no me corresponden -son del técnico Erik ten Hag- y dejé de jugar, pierdes mucho ritmo, pero pienso en dejar todo lo malo atrás, estoy muy contento y convencido que puede ser una gran temporada para mí».

Ahora Edson sabe que ya no hay pretextos y debe mostrar su mejor versión en el Ajax: «Quiero quedarme con esos momentos buenos… El primer año siempre es difícil para todos por la adaptación, pero este año no hay pretexto, quiero quedarme con todo».