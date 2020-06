Ciudad de México. 27 junio 2020. La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, celebró este viernes su cumpleaños 35 en medio de muchas satisfacciones y proyectos exitosos, además de una carrera musical en ascenso con el tema “Jolene” que lanzó hace unas semanas junto a Becky G.

Por ello, Chiquis sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en su Instagram una foto completamente desnuda, presumiendo con orgullo sus curvas y feliz por cumplir un año más de vida llena de salud y del amor de su familia y fans.

La fotografía superó rápidamente los 97 mil likes a tan solo horas de ser publicada, en donde solo sale usando unos tacones y un largo collar confeccionado con cientos de perlas y su larga cabellera rubia cubriendo parte de su pecho.

Hace poco, Chiquis desató pasiones con un mini vestido con transparencias, que lució para tener una cita ‘consigo misma’ mientras que se relajan un poco las medidas de confinamiento en Estados Unidos, país donde reside.

Al parecer el matrimonio entre ella y Lorenzo Méndez sigue en problemas, ya que la misma Chiquis admitió que prefiere congelar sus óvulos y no un embrión porque no está «100% segura» de tener hijos con su actual pareja. Durante una entrevista al programa «Hoy» afirmó que aunque no está completamente separada de Lorenzo Méndez, sí se están dando un tiempo para cada quien.