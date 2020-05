Ciudad de México. 28 mayo 2020. Donald Trump lamentó el jueves que Estados Unidos haya llegado a las 100 mil muertes por coronavirus, un día después de que se tocó la marca y del particular silencio del mandatario sobre el hecho.

«Acabamos de alcanzar un hito muy triste con las muertes por la pandemia de coronavirus llegando a las 100 mil personas», escribió Trump.

«A todas las familias y amigos de los fallecidos, quiero extender mi sincera compasión y amor por todo lo que estas grandes personas defendieron y representaron. ¡Dios sea con ustedes!».

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!

