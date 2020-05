Cd. Victoria, Tamaulipas (24 de mayo de 2020).- Tres personas lesionadas y considerables daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente vial entre dos automóviles que fue causado por el conductor de uno de ellos.

El percance sucedió en el Ocho Juárez de la zona centro, lugar a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender a una mujer quien no proporciono su identidad y a un menor quienes sufrieron golpes diversos.

Después de haber sido valorados, la fémina fue trasladada a un Hospital mientras que el menor fue llevado por sus familiares a otro nosocomio a bordo de un auto particular.

Tránsito Local por conducto del perito en turno que se encargó de levantar el acta respectiva, dio a conocer que una de las unidades accidentadas fue un vehículo marca Nissan Altima modelo 2018 que se desplazaba en sentido de sur a norte por la calle Ocho.

Al llegar al cruce con la de Juárez, el chofer no respeta la luz roja que le marca el semáforo e impacta a otro coche de la misma marca pero tipo Tidda de modelo reciente que se desplazaba de poniente a oriente.

Las unidades accidentadas fueron trasladadas a un corralón en una Grúa particular mientras que los daños materiales ascienden a los cincuenta mil pesos.