¿PRI vive o está muerto?/

es la pregunta obligada;/

aunque suene a vacilada/

su futuro es incierto…

Exmandatarios causaron/

los males del tricolor;/

sólo se escucha clamor,/

¡mire cómo lo dejaron…!

Nunca como ahora el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había estado en una situación tan delicada, “quebrado” y con la imagen por el suelo en muchos estados del país.

Los escándalos que han significado la detención de exgobernadores y el señalamiento hacia otros, emanados de dicho partido, es la tierra que ha sepultado la imagen tricolor.

En Tamaulipas, por ejemplo, el descrédito que produce al PRI sus exgobernadores, es un pesado lastre que será difícil de sacudir en varios periodos electorales.

La percepción generalizada en la entidad es que el partido que hoy comanda EDGAR MELHEM SALINAS la tiene demasiado difícil por todo lo que causaron sus ahora “ex vacas sagradas”.

La “mala presa” que genera MANUEL CAVAZOS, se concatena al encierro de TOMÁS YÁRRINGTON en una prisión en los Estados Unidos, tras una persecución de “película” por el Mundo.

Ni qué decir del encarcelamiento de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y su posible envío a una prisión gringa, tras señalamientos muy delicados sobre su persona, familia y pandilla.

Lo anterior se suma al cochambre que exuda el ex mandatario EGIDIO TORRE CANTÚ, quien tiene en la mira de la justicia tamaulipeca a por lo menos tres de sus pesados excolaboradores.

Pero a nivel nacional la pregunta obligada gira entorno a saber si el expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO (EPN) terminó por sepultar al PRI o este partido todavía tiene esperanzas de vida.

En el caso del Partido Acción Nacional, la renuncia del expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA a ese órgano político pudiera decirse que medio “salvaría” al albiazul si se diera una detención.

Pero en el caso del Revolucionario Institucional la situación se torna complicada, compleja y espinosa por la detención que se ha venido dando de personajes ligados al expresidente mexicano tricolor.

Es cierto que no hay acusaciones directas contra EPN, sólo la investigación a sus cuentas confirmada por SANTIAGO NIETO, el “sabueso” de la Cuarta Transformación “disfrazado” de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Pero el encierro de ROSARIO ROBLES, a quien el propio EPN perfiló como su sucesora, y la captura del EMILIO LOZOYA, exdirector de Petróleos Mexicanos, generan la percepción de que la lumbre le está llegando a los aparejos del exmandatario.

Por otro lado ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, en su calidad de presidente nacional del PRI, ha entendido muy bien eso de que “calladito se ve más bonito”.

No hay que olvidar que “Alito” recibió un “coscorrón” cuando a minutos de sacar la estrategia mediática —vía redes sociales— de que “le echaran la culpa al PRI” se dio el anuncio de la captura de LOZOYA en Málaga, allá en España.

Actualmente el PRI nacional está en el “limbo”; no se desmarca pero tampoco defiende al exmandatario PEÑA NIETO… Ha dejado ser y dejado pasar la situación “rezando” porque su ex primer priista no sea llamado a cuentas.

Si “cae” PEÑA, al PRI no le quedará otra que hacer alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional, pero desgraciadamente iría hincado y en unas condiciones demasiado precarias, política y electoralmente hablando; sólo para sobrevivir… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, la pandemia del Covid-19 le ha servido de “apagafuegos”, pues no hay que olvidar las cruentas rebeliones que empezaba a vivir EDGAR MELHEM SALINAS en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal, en diversos municipios… Lo que vive el PRI en la entidad no es nuevo ni es privativo de este partido, ya que las rebeliones hay en todos los organismos políticos. Lo interesante es entender que si MELHEM no demuestra a tiempo su capacidad negociadora podría darse otra “fuga de cuadros” con destino al Movimiento de Regeneración Nacional e incluso al Partido Acción Nacional y la realidad indica que si el PRI se continúa “vaciando”, dejará de ser un partido político para convertirse en “club social”, de ése donde se reúnen los adultos mayores sólo para recordar viejas glorias… ¡uppsssss!

~~ENTREGA RIVAS INSUMOS AL IMSS.– El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, equipó al personal médico que combate al Covid-19 en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los recursos donados fueron subsidiados por secretarios y directores del Ayuntamiento, incluido el alcalde RIVAS, y constaron de siete cajas de guantes de látex, cien piezas cubrebocas N95, 500 piezas de zapatos desechables antiderrapantes, 90 piezas de overoles desechables, 50 piezas de googles, 140 gorros desechables, 20 galones de líquido bactericida para sanitizar, entre otros importantes insumos.

~~ÁGORA~~

PUDIERA PENSARSE QUE la pandemia global provocada por el Covid-19 uniría a nuestro país para sumar y encaminar a todas las fuerzas vivas en pos del bien común, pero esa realidad no existe en México… En medio de una crisis sanitaria las autoridades de todos los niveles y los partidos políticos se enfangan en los lodos del descrédito… Un día el “grupo A” le tira al “B” mientras que el “C” está dormido; otro día el “B” se la regresa al “A”, mientras recibe una puñalada por la espalda del “C”; un pleito de nunca acabar y mientras eso pasa la curva de contagios no se aplana, por el contrario aumenta igual que el número de muertos… La sociedad civil ha mostrado mayor amor por la patria y el prójimo que las autoridades que juraron defender a nuestro país de cualquier amenaza propia y extranjera… Ya es hora de frenar la “guerra sucia” y enfocar las baterías hacia un enemigo común, llamado Covid-19, pues con este comportamiento sólo le estamos causando vergüenza a quienes dieron su vida defendiendo a la patria de enemigos extranjeros; se han de estar revolcando en su tumba… Hasta el lunes…