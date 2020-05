Se escuchan pasos afuera de personas arriesgando su vida, se escuchan pasos

afuera de la inconciencia sin algún remordimiento, pero sobre todo se escuchan

pasos afuera para que juntos podamos superar esta pandemia.

Son tiempos muy difíciles para todos, estamos viviendo una emergencia sanitaria

por el coronavirus en el mundo, y estoy seguro que muchos de nosotros ya

queremos darle la vuelta a la hoja a este episodio llamado COVID-19.

“Quédate en casa” es lo que nuestras autoridades nos recomiendan, pero a pesar

de que haya gente que se quiera quedar en sus casas, se escuchan pasos afuera

de mexicanos que tienen que salir a cumplir con su compromiso.

Es de aplaudirse, porque por más que quieran quedarse en su casa con su familia

para evitar contagios, tiene que haber un sistema de salud con médicos y

enfermeras, dispuestos a sanar. Que por más que quieran estar en su hogar, tiene

que haber un sistema de seguridad, policías y tránsitos en las calles. Que por más

que quieran estar en sus viviendas, tiene que haber trabajadores del aseo

limpiando, verificadores regulando la contingencia sanitaria, un sistema bancario,

científicos buscando la cura, y gobiernos haciendo lo que les corresponde. De

verdad que es de aplaudirse.

También hay muchas personas que quieren salir a ganarse su pan de cada día,

pero no pueden, entre ellos meseros, músicos, albañiles, peluqueros, pequeños

empresarios, deportistas, donde no solo no pueden hacer lo que les gusta, sino

que su bolsillo se ve golpeado.

Hoy los gobiernos más que nunca tienen que solicitar créditos, inyectar dinero a la

economía mexicana, apoyar a los ciudadanos. Por que cuando tu vida esta en

riesgo, no hay dineros que se comparen con la propia salud.

Nuestra vida es lo que más valor tiene, es por ello que es de vital importancia que

nos cuidemos todos. Respetemos la sana distancia, quedémonos en casa sino

tenemos alguna urgencia afuera por cumplir, no nos expongamos, pero sobre todo

no arriesguemos a quienes amamos.

No puede haber inconciencia por parte de nosotros. Salió un estudio donde en

Tamaulipas solo el 27% de los ciudadanos respetaba el “Quédate en tu casa”. Yo

se que es muy difícil quedarse fijo cuando la ansiedad, la desesperación, el

malestar nos ciega, pero si no respetamos las medidas de protección, más

tardaremos en salir de esta.

Esto es temporal, como las estaciones del año, como los arboles que florecen

para después desprender sus hojas, esta pandemia terminará, trabajemos juntos y

hagamos lo que nos corresponde para recuperar nuestra vida.

Por lo pronto se escuchan pasos afuera…

¡Gracias por leer!

Correo electrónico: Rorro.alejandrop@gmail.com