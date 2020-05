LAREDO, Texas, 19 de mayo.- Chad Wolf, Secretario interino de Seguridad

Nacional de los Estados Unidos confirmó, la tarde de martes, que su país, al igual

que Canadá y México mantendrán no viajes no esenciales.

La prolongación de la medida sanitaria forma parte de la Declaración de Wolf,

emitida desde Washington.

“No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta administración esté

convencida de que hacerlo es segur, apunta el funcionario federal estadounidense.

“Como he dicho repetidamente, la seguridad fronteriza es la seguridad

nacional”, añade.

Detalló que “nuestros esfuerzos en los últimos meses para limitar los viajes

no esenciales han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo”.

Dice que “el Presidente (Donald Trump) ha dejado en claro que debemos

continuar manteniendo el comercio comercial legítimo mientras limitamos a aquellos

que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales.

No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta administración esté

convencida de que hacerlo es seguro.

Hemos estado en contacto con nuestras contrapartes canadienses y

mexicanas y también están de acuerdo en que prorrogar estas restricciones es

prudente en este momento, destaca Wolf.

Apreciamos nuestra asociación con México y Canadá para garantizar que

América del Norte trabaje conjuntamente para combatir la pandemia mundial en

curso, finaliza la Declaración.