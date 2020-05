Ya cuando el presidente dice y asegura que, las mediciones del PIB (producto

interno bruto), que los números de las calificadores son irrelevantes,

entonces, habría que buscar para donde nos vamos; porque viajar en sentido

contrario del mundo, puede ser la peor medida tomar, para regresar a una

normalidad aparente.

Los hombres del dinero, están molestos, si bien ha perdido empleos, también

sus ganancias se han disminuido, como la cervecera que sigue parada, y

donde los regios aportan capital y mano de obra, a una industria que es de

clase mundial; pero el mundo no importa desde AMLOlandia, muy distintas

se ven las cosas, aquí el covid-19, nos hace lo que el viento a Juárez.

Por lo pronto el presidente ya tiene lista su agenda, esa que dejo inconclusa

cuando por la emergencia sanitaria, tuvo que posponer giras, besos y

abrazos; porque el mundo se le vino encima, y solo así logro poner fin a sus

locuras de “No pasa nada” y después de ver más de 4 mil muertos, el

mandatario sigue en su camino y en la renovación de su popularidad,

PRIMERO SON LOS VOTOS.

Lista la agenda, el presidente no se quiere perder los banderazos del “Tren

Maya” su obra maestra y darle una vuelta a la construcción de la refinería de

Dos Bocas, en Tabasco, su obra de alter ego, y que le digo del Aeropuerto de

Santa Lucia, donde saldrá más caro volar, y aterrizar que el mismo Paris y

Dubái.

Mientras eso pasa, pretende así de tajo, suspender las inversiones en la

producción de energías renovables, como la eólica, donde Tamaulipas

representa un buen porcentaje en su inversión privada directa y genera miles

de empleos en esta entidad. Pero son estados adversarios en lo político, y

eso no lo tolera el jefe del ejecutivo, a quien le importa más el poder, que

generar un empleo.

Los apoyos sociales, está claro que, no resolverán la crisis después de la

pandemia, eso solo con incentivos fiscales, microcréditos, apoyos a las

PYMES y la apuesta para nuevas inversiones, pero como en este sentido, los

gobernadores le ganaron la pisada entonces López Obrador, bloquea estas

iniciativas y cancela obras e inversiones, porque su popularidad y votos, para

el son primero.

Este próximo lunes se espera el regreso a la normalidad, si es que se puede

ser normal, con una política son pies ni cabeza, si es que ese regreso en 270

municipio significa algo, para la económica nacional, dado que, esos pueblos

son inminentemente rurales, y aportan poco al desarrollo económico del

país, pero eso generan votos y gasto social, el mero mole del presidente.

Al tiempo.