Cd. de México, 4 de Mayo de 2020.- Recientemente, en la COPPPAL se ha establecido un significativo debate

sobre la importancia estratégica de promover la eliminación de los derechos de

patente (derechos de propiedad industrial o intelectual) de las pruebas y otros

insumos fundamentales para afrontar adecuadamente el SARS-CoV-2, en América

Latina y el Caribe. El incentivo del mismo es disminuir los costos e incrementar la

disponibilidad de esos materiales para todas las personas, a través de dar a cada

país la posibilidad de producir sus propias pruebas e insumos en general,

eliminando la obligación de pagar por la regalía correspondiente. Al respecto, esta

Comisión se permite aportar algunas consideraciones sobre el tema y una

propuesta al final.

Desde la creación de las normas de patente consignadas a proteger la

propiedad industrial e intelectual de los productos destinados a la salud, se ha

exhortado a observar que en su aplicación debe haber un equilibrio entre los

derechos humanos y los costos de producción de bienes utilizados para la salud, lo

cual constituye una línea crítica de relación empresa, estado y sociedad, en esta

sensible materia.

Esta referida condición, se agudiza ante la presencia de eventos complejos,

tales como el SIDA/VIH, el Ébola o el Zika, entre otros padecimientos endémicos,

epidémicos o pandémicos, cuya gravedad ha inducido a establecer limitantes a los

derechos de patente, en favor del interés general de la población.

En el campo de la salud, como en muchos otros, el desarrollo desigual entre

países, que ha profundizado sus efectos negativos en los últimos cuarenta años,

imprime distintas visiones y formas de abordar el tema de las referidas patentes.

En las economías centrales, donde se incentiva la innovación de la salud en

aquellas áreas donde el mercado puede desarrollarse -soportado en atractivas

capacidades de pago de costosas tecnologías sanitarias- las patentes cierran el

circuito que permite al modelo funcionar. No obstante, ahí mismo, grandes capas

de su población, que carecen de los recursos para pagarlos, son excluidos de sus

beneficios como resultado de la alta desigualdad existente entre personas y familias.

Adicionalmente, los propios sistemas de salud que han seguido procesos

dominantes de privatización, se muestran claramente ineficaces frente a fenómenos

pandémicos de esta magnitud.

Es un hecho que las enfermedades donde la pobreza es la principal condición

y efecto de las enfermedades como el dengue, el Ébola, la Leishmaniasis o la

enfermedad de Chagas, la investigación es tardía y comparativamente muy distante

de aquellas enfermedades del primer mundo, además de que generalmente sus

sistemas de salud están debilitados y resultan insuficientes.

En cualquier caso, ante fenómenos que afectan a todos los países, como el

COVID-19, afrontarlo demanda un esfuerzo que exige equidad en el acceso a las

tecnologías de los insumos requeridos: ventiladores mecánicos, insumos,

medicamentos y dispositivos. Lo cual da lugar a plantear excepciones en materia

de patentes.

Las excepciones a las patentes, aplican cuando la magnitud de un evento

epidemiológico exige quitar barreras para garantizar el acceso a la población del

bien requerido.

También puede haber excepciones cuando un medicamento -que es un Bien

Social según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- en su comercialización

no mantiene o respeta un precio homogéneo en moneda constante, en todos los

países del mundo, en ese caso existe la posibilidad de denunciar el hecho ante la

Organización Mundial de Comercio (OMC), cuestión que puede hacer caer la

patente.

Tal fue el caso de Brasil con Luiz Inacio Lula da Silva respecto de los

antirretrovirales. Estos en Indonesia costaban 0.75 usd., mientras que en Brasil se

vendían en 2.40 usd., lo cual motivó una denuncia que anuló la patente y permitió

comenzar a producir Farmaghinos, es decir una producción pública de

medicamentos vigente hasta hoy, exentos del pago de patente.

Es importante subrayar que, en casos como estos, la anulación de patentes

implica en automático, para los países beneficiados, la obligación de garantizar que

la liberación de patentes para la fabricación de insumos determinados se haga sin

fines de lucro y siempre con el fin de mejorar el acceso de la población a sus

beneficios.

En 1995, la OMC dio lugar al Acuerdo de los Derechos de Propiedad

Intelectual para el Comercio (ADPIC), donde los países miembros se comprometen

a respetar dichas potestades.

Adicionalmente, como consecuencia de los fenómenos pandémicos ya

citados, durante la Conferencia de Doha (2001), la OMC aprobó diversos acuerdos

relevantes relativos al equilibrio entre los derechos de patente y los Derechos

Humanos.

Así, el artículo 5b indica que «cada miembro tiene el derecho de conceder

licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se

conceden tales licencias».

En el mismo contexto, el artículo 5c dice: «Cada miembro tiene el derecho de

determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de

extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las

relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias,

pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema

urgencia».

Con base en lo anterior, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de

América Latina y el Caribe (COPPPAL) propone un enunciado de posicionamiento

para que CADA PAÍS, en atención a sus atribuciones y posibilidades, de acuerdo a

la magnitud de la pandemia de COVID-19, haga a un lado la patente de los insumos

requeridos y proceda a producirlos, sin esta restricción, en el marco de sus

capacidades:

CONSIDERACIONES

Que ante la morbimortalidad asociada al contagio de COVID-19, que a la fecha de

este texto ha contagiado a más de 2.8 millones de personas en todo el mundo,

falleciendo más de 180,000 en los primeros 4 meses de iniciada la pandemia;

Que la afectación en la región de las Américas representa el 46% del total de

afectados, con más de 1.8 millones de contagiados y 120,000 decesos,

principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero que aumenta preocupantemente

en los demás países;

Que los países afectados han visto amenazada su estabilidad sanitaria al consumir

la totalidad de pruebas para diagnóstico y medicamentos, así como equipamiento

para el tratamiento, aun los que cuentan con la tecnología y patentes para producir

dichos insumos;

Que actualmente los insumos necesarios para diagnóstico, tratamiento y control de

la pandemia a nivel mundial, son consumidos principalmente y de manera

exhaustiva por países con gran capacidad adquisitiva, por el incremento en costo

comercial, debido a que cuentan con derecho de patente, generando dificultades y

escasez de los mismos, en países con menor capacidad económica y de

comercialización;

Que los países de América Latina cuentan con infraestructura y conocimientos

técnicos para producir los insumos, pero la normatividad internacional en materia

de protección de la propiedad industrial e intelectual limita el acceso a suficientes

insumos;

Que conociendo la necesidad de realizar pruebas de detección de presencia del

SARS-CoV-2 en contactos y personas de las áreas de influencia, para identificar

posibles portadores y aislarlos, evitando mayor propagación y riesgo para la

población;

Que al producir cada país sus propios insumos, obtiene 3 efectos inmediatos de

beneficio para la salud pública, tales como: disponibilidad en número suficiente para

sus necesidades; accesibilidad a los insumos en cualquier parte del país; y mayor

oportunidad en tiempo para realizar las pruebas, aplicar los medicamentos y utilizar

el equipamiento necesario para diagnóstico y tratamiento de la COVID-19;

Que sabiendo que el confinamiento del paciente y su distanciamiento de otras

personas, durante el período presintomático y sintomático es la principal estrategia

para evitar contagios y con ello evitar la enfermedad;

Que sabiendo que el planteamiento es una cuestión de Derechos Humanos, de

accesibilidad y universalización del medicamento y su producción local, basada en

las buenas prácticas farmacéuticas y los protocolos internacionales, hace que los

países recuperen soberanía sanitaria en las decisiones, ante un sistema impuesto

que ha limitado su planificación estratégica en salud.

PROPUESTA

La COPPPAL se PRONUNCIA porque a través de la legislación internacional

vigente, con base en los artículos 5-b y 5-c del Acuerdo ADPIC de la OCDE, y la

normatividad interna de cada país en propiedad industrial e intelectual, los países

de América Latina y el Caribe, puedan iniciar la tramitación de licencias no

voluntarias.

Con esta acción se permitirá producir localmente las pruebas de laboratorio, en

particular las RT-PCR y las de pruebas serológicas de detección de Anticuerpos

IgM, IgG entre otras, con el propósito de contar con un mayor número de pruebas

de laboratorio y así lograr cumplir el propósito recomendado con urgencia por la

propia OMS de poder testear al mayor número de personas, de acuerdo a las

recomendaciones clínicas y de salud pública en la fase actual de la pandemia, y

hacia adelante en el monitoreo epidemiológico de la pandemia.

De esta manera se podrán acortar los plazos de realización de exámenes y la

entrega oportuna de estos, para lograr una trazabilidad de los casos positivos y

confirmación de casos asintomáticos en grupos poblacionales de riesgo. Así

también se podrá identificar el grado de circulación del COVID-19 en nuestros

países. Todo ello además, significará un menor gasto que permitirá sobrellevar los

enormes costos que nuestros países están incurriendo en el enfrentamiento del

COVID-19.