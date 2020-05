Fue una persona siempre preocupada por su sobriedad porque era muy consciente de que, estando limpio de alcohol y de cualquier otra sustancia nociva, podría ayudar mejor a los demás. No compartí algunos de sus métodos para la recuperación de las adicciones, sin embargo, siempre me conmovía cuando escuchaba su catarsis llegando a expresar su dolor con llanto conmovedor. Su calidad humana quedaba en evidencia por sus múltiples defectos, pero era un ejemplo vivo de que los jóvenes sí pueden quedarse en los grupos de autoayuda a pesar de los viejos sangrantes o sangrones como un servidor.

Se mantenía de las ventas que hacía en diversas ciudades, pero siempre vivió en el Valle de México y sus estancias en Tamaulipas las dedicaba a pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos regalando su historial a todo el que le preguntara. En Victoria dejó muchos amigos que lamentaron su reciente fallecimiento cuando apenas tenía alrededor de cinco décadas de vida (sin beber ni drogarse desde que tenía menos de veinte). Su familia informó que nuestro camarada Clemente falleció la semana pasada víctima de la epidemia de COVID 19. Terminó su vida en su domicilio porque se negó a que lo llevaran a un hospital. No era un hombre famoso, sólo un adicto que se mantuvo sin beber ni drogarse y que dedicó casi todo su tiempo libre a ayudar a sus semejantes. Así lo recuerdan parte de sus amigos:

“Clemente era acento chilango, sonrisa franca, vieja escuela de AA. No recuerdo la última vez que lo vi, sólo que platicamos mucho afuera del (grupo) Unidad. Después de la junta me dijo que me agarrara bien del programa, que tarde o temprano y sin darme cuenta mi vida cambiaría; siempre tenía algo bueno que decir” (Iliana). “Mis prejuicios actuaron como casi siempre por delante, pero al escucharlo me regaló mucho, por eso doy gracias a Dios por haberlo conocido” (Juan). “Sus mensajes atrapaban mi atención, era muy raro que hablara bien o mal de otro compañero; no necesitaba utilizar palabras altisonantes como yo” (Antonio).

“Yo lo recuerdo con cariño y con respeto, un padrino con mucha trayectoria de AA, que compartía sus experiencias en forma muy particular por su acento chilango. Era muy respetuoso y debió tener sus motivos para dejarse morir así” (Carlos B). “Yo recuerdo que hablaba del autoconocimiento, de que éramos diferentes y únicos como personas y de los temperamentos de cada quien, lo que te hacía reaccionar o ver de diferente manera la misma situación; también lo recuerdo porque se reía de sí mismo, no se tomaba tan en serio. Yo no sabía nada de AA y él me parecía muy relajado, se reía de mi salvajismo y aunque algunas veces fui bien mamado al grupo, nunca me juzgó. Siempre fue agradable platicar con él; cuando alguien era deshonesto con su pareja le decía: no andes de perro lagañoso” (Joel).

“Agradezco a la vida haberlo conocido. La frase que más recuerdo que le escuché alguna vez fue: nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Yo sólo coincidí con él como cuatro o cinco veces en reuniones grupales; siempre me saludó y me trató como compañero. Sus tribunas (charlas) siempre me gustaron, aunque su estilo, por decirlo de alguna manera, era muy chilango. Dicen que llegó a AA antes de salir de la adolescencia, tal vez por eso era un compañero consciente (Carlos V). “Buen compañero, varias veces platicamos” (Gelasio).

EL SENADOR DE la República por Morena, Américo Villarreal Anaya, continúa haciendo entrega de despensas dirigidas a las familias más vulnerables de las distintas regiones del estado en el marco de la campaña “De Corazón a Corazón”. Durante la distribución a los enlaces de los diferentes municipios, el legislador tamaulipeco reiteró la importancia de continuar atendiendo las recomendaciones de las autoridades federales de salud, para la prevención de contagios por COVID-19, y mantener la sana distancia y el aislamiento social. A pesar de los obstáculos encontrados en el terruño, el hombre se mantiene como el más firme aspirante a la gubernatura de Tamaulipas.

Villarreal Anaya subrayó que esta ayuda ha sido posible gracias a la participación altruista de ciudadanos que han aportado productos de la canasta básica, y va dirigida a las personas afectadas a consecuencia de la pandemia y que tienen ahora dificultad de contar con un ingreso regular. “Tengo el compromiso con los tamaulipecos y en esta emergencia, dedico mi tiempo para apoyar a quienes atraviesan por momentos complicados derivados de la contingencia”, destacó. El legislador tamaulipeco dijo que los paquetes alimenticios contienen productos de primera necesidad, que servirán para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y han sido resultado de donaciones en especie por parte de la sociedad. “Vamos a seguir trabajando con lealtad a nuestra gente, y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, somos pueblo apoyando al pueblo”.

Como parte de la campaña “De Corazón a Corazón” que se realiza en las distintas regiones del estado, AVA recorrió comunidades del Altiplano y San Fernando para llevar ayuda con paquetes alimenticios a familias en condiciones de vulnerabilidad. Afirmó que, durante sus visitas, continúa recomendando mantener el resguardo domiciliario para salvaguardar la salud de los ciudadanos tamaulipecos durante esta contingencia. “Seguimos trabajando en la distribución y entrega de artículos alimenticios no perecederos con el propósito de contribuir con los sectores prioritarios más desprotegidos para no descuidar su alimentación”, destacó.

Agregó que está acudiendo a comunidades, ejidos y poblados de la entidad para brindar ayuda a quienes se han visto severamente afectados por la crisis sanitaria y donde el gobierno federal también está apoyando a través de los programas de bienestar social. “Esta es una labor que emprendimos a favor de quienes más lo necesitan, llevando hasta sus hogares despensas en estos momentos de confinamiento”, aseveró. El Senador de la República reconoció que las acciones del gobierno federal durante esta crisis han sido las adecuadas para fortalecer los sistemas de salud y que puedan ofrecer una mejor atención a la población.

Durante su estancia por Nuevo Laredo, el legislador tamaulipeco sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación donde hizo un exhorto a sus colegas médicos a no bajar la guardia ante la pandemia y a continuar sirviendo a la comunidad con vocación y entrega. Continuando con la campaña “De Corazón a Corazón”, AVA entregó paquetes alimentarios con productos de la canasta básica a familias de colonias populares y sectores menos favorecidos de Nuevo Laredo. Según voceros del senador, la zona fronteriza ha recibido con entusiasmo las propuestas del cardiólogo victorense.

Posteriormente realizó una visita a los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la unidad 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS y del Hospital Civil de Nuevo Laredo para llevar insumos médicos y equipo de bioseguridad para el personal hospitalario de las diferentes instituciones de salud. “Es digno de reconocimiento la trascendental labor del personal de salud que llevan a cabo diariamente en clínicas y hospitales, donde dejan constancia de su profesionalismo y labor humanitaria”.

ALEJANDRO MORENO, presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, anunció que ante el ascenso de contagios de COVID-19 y el incremento de casos y hospitalizaciones, este instituto político y sus 32 Comités Directivos Estatales ponen a disposición de la Secretaría de Salud Federal los más de 300 espacios de infraestructura con los que cuenta en todo el país, en total compromiso con el bienestar de las familias mexicanas. “Esto, con la finalidad de que las autoridades sanitarias puedan brindar atención aislada, incluso en zonas de difícil acceso, a casos catalogados como de bajo riesgo, ambulatorios, pacientes en recuperación, o bajo sospecha de contagio”, subrayó.

El líder nacional del PRI puntualizó que esta medida busca facilitar la liberación de hospitales, evitar la saturación y dar espacio a que los pacientes de mayor gravedad puedan ser atendidos, así como ofrecer zonas de descanso para médicos, enfermeras y personal de salud. “En breve, el cuerpo legal del PRI Nacional habrá de contactar con la autoridad federal, para acordar el método y los procedimientos, para que, de ser necesario, se active el plan de atención que hemos propuesto”, remarcó. Alejandro Moreno sostuvo que “los tiempos del COVID-19, son tiempos de unidad nacional. Debemos todos, desde nuestro campo de acción, poner la mayor de nuestras capacidades y habilidades, para juntos salir victoriosos del gran reto que nos pone en frente el 2020”.

“Los priistas estamos listos y puestos para respaldar todas las acciones necesarias para atender la salud de las y los mexicanos. No tengo ni la menor duda que juntos y trabajando en equipo vamos a salir adelante y vamos a construir el mejor México de todos los tiempos. Que sepa el mundo que la nación mexicana, unida, puede con esto y con mucho más”, dijo el presidente del CEN del PRI. En ese mismo contexto el presidente del Comité Estatal del PRI, el riobravense Edgar Melhem Salinas, dijo que el Partido de Tamaulipas ratifica la propuesta que plantea el dirigente nacional priista y, a partir del anterior anuncio, pone a disposición de la Secretaria de Salud del Estado y del Gobierno federal las instalaciones e inmuebles del partido en los municipios, con el objeto de que sean utilizados, en caso de ser requeridos, para atender pacientes no graves del COVID-19.

Alejandro Moreno, también afirmó que con el fallo histórico por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de rechazar la reforma que permitía en Baja California extender el mandato del Gobernador de Morena, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años, se evita que en México regresen las reelecciones disfrazadas. “Celebramos y reconocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso punto final a una aventura abusiva y desmedida de Poder. También reconozco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, que hicieron su parte, dando opiniones técnicas apegadas a nuestras leyes”, subrayó.

En un video difundido en sus redes sociales, el líder priista destacó que fue motivo de preocupación que en los últimos días los funcionarios de Baja California usaran el argumento del Coronavirus para extender su mandato, por lo que muchos actores -incluido el PRI- interpusieron demandas. Reiteró que “el PRI se opone a cualquier manifestación que busque reelecciones que no están previstas en nuestra Carta Magna” y consideró que “la democracia de México tiene que ser una pared blindada para quienes intenten derrumbarla. La primera responsabilidad de un servidor público electo es respetar la voluntad de quienes le dieron su confianza”.

Alejandro Moreno destacó que “México ha sido un país sólido, con instituciones públicas de gran trascendencia para la vida nacional. Es momento de ver por la gente, de ver por todos, de cuidar a nuestro país y sus instituciones”, porque éstas últimas cuidan y defienden nuestros votos, y son útiles para nuestra democracia. Asimismo, felicitó a los ciudadanos de Baja California y a todos los mexicanos “por esta contundente victoria”, afirmó el político del sureste.

LA INFORMACIÓN ampliamente divulgada por el tricolor no tuvo tanta resonancia por lo cual me parece oportuno destacar que la dirigencia de esa organización está actuando con visión de Estado porque propone sus instalaciones para que las use la federación, pero también para que las solicite el gobierno de Tamaulipas. Esta actitud contrasta con la estrecha visión de los conservadores, mayoritariamente panistas, quienes están enfrascados en una estridente batalla mediática contra el presidente AMLO quien les ha ganado hasta ahora todos los desencuentros.

Es posible que la táctica de colaboración tricolor sea más redituable que la de los conservadores históricos quienes han caído en serios despropósitos como solicitar a AMLO que cancele sus obras emblemáticas (tren maya, refinería de dos bocas y aeropuerto de Santa Lucía) pero también le censuran por no contratar deuda con los organismos internacionales. Es evidente que los conservadores han perdido el rumbo ya que, en su desesperación (o ignorancia) han insinuado separarse de la federación como una vulgar medida de chantaje para que se les asignen más recursos financieros a sus entidades. Ojalá los panistas recuperen la razón.

UN ABRAZO con sana distancia va para el doctor José Rafael Sáenz Rangel, Coordinador de la licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural (UAT) por su reciente cumpleaños. El otro abrazo es para la familia de mi primo Eduardo Gutiérrez Vázquez, quien falleció en Texas. Que en paz descanse Eddy.

Correo: amlogtz@gmail.com