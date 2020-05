Al no existir forma de festejar el acontecimiento de la Batalla de Puebla, librada por el Ejército que comandaba el

General Ignacio Zaragoza, para repeler en 1862 el embate de la milicia francesa que aspiraba a intervenir el país en su afán expansionista, aquello que circuló en ocasión de este cinco de mayo, fueron los telegramas que el responsable de las tropas envió al Presidente Don Benito Juárez García reportar el triunfo del Ejército Mexicano y la forma valiente con la cual los soldados defendieron el territorio.

Ignacio Zaragoza le dijo al presidente que las armas del supremo Gobierno se habían cubierto de gloria, que el

enemigo hizo grandes esfuerzos para apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda a derecha durante tres horas, pero fue rechazado.

Luego le aseguró que el ejército francés fue rechazado en tres ocasiones en completa dispersión con más de cuatro mil hombres en el frente de batalla, ocasionándose que ente 600 y 700 hombres de las filas enemigas fueron abatidos, en tanto que el Ejército de México pudo perder unos 400 soldados.

Informado el presidente del acontecimiento, se produjo una gran algarabía, porque el Ejército que pretendía invadir, supo resistir el ataque y con ello desapareció la pretensión de otras naciones para apropiarse de suelo mexicano y escribiéndose una historia que hasta nuestros días se convierte en una celebración, por la gloria de las fuerzas armadas.

En Palacio Nacional el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, habló de la Batalla de Puebla y retomó la valentía de los soldados que defendieron la patria, para hacer un reconocimiento a quienes han luchado por la independencia y la democracia de México.

Luego amplió el reconocimiento hacia los luchadores de la justicia y la libertado, porque son ejercicios que no deben de pasar desapercibidos.

Es relevante pensar que, al igual que otras celebraciones cívicas, como el aniversario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el natalicia de Don Benito Juárez, la celebración del Día del Trabajo, de la Independencia el 15 de septiembre y de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, se recuerden siempre a los mexicanos de todas las edades, para que participen del acontecimiento que permitieron la formación de un pueblo con altos valores cívicos.

En los Estados Unidos, siempre se ha celebrado la Batalla de Puebla y, aunque se pensó que este 2020, ni siquiera

sería recordada, la verdad es que, el presidente del vecino país sorprendió a propios y extraños, porque en sus redes sociales felicitó a los mexicanos por el cinco de mayo ya que la Batalla de Puebla recuerda que los grandes desafíos y las dificultades se pueden superar con una determinación inquebrantable y un espíritu decidido.

Total que, de batalla en batalla, se ha construido la nación y la que ahora se libra no es contra ejércitos ni soldados enemigos, es contra el virus corona que se ha expandido por el mundo convirtiéndose en una de las pandemias más seguidas en tiempo real, porque la cuantía de los contagios pone en predicamento a los sistemas de salud del mundo, en especial a los de aquellas naciones jamás pensar que un patógeno de alto contagio podría demandar grandes inversiones en equipo de apoyo médico.

Esta batalla médica y la que tendrá que librarse para reconfigurar la economía mexicana debido a los estragos

ocasionados por la pandemia del virus corona, demandará también toda la atención de las autoridades y desde luego la participación de la sociedad, sobre todo de los empresarios porque se requerirá de inversiones y de empleos para que México retome el camino del crecimiento.

Los otros.

La sesión del Congreso del Estado que debería de llevarse a cabo este miércoles, también fue suspendida por la

misma causa de la semana pasadas, es decir, el registro de confirmación de muchos casos en las principales ciudades de la entidad y desde luego, en atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de la entidad, respecto a mantener confinamiento social, reuniones de decenas de personas, desplazamientos por las ciudades y las carreteras y desde luego la sana distancia entre las personas.

La mesa directiva de abril que tuvo a su cargo el Diputado, Javier Garza Faz, fue la que acordó trasladar la sesión del 29 de abril a este seis de mayo, sin embargo, la Junta de Coordinación Política en la que despacha el Diputado Gerardo Peña Flores, hizo nuevas consideraciones por la situación de la pandemia, de manera, podría llevarse a cabo la sesión el miércoles de la semana próxima, en caso de que haya mejoría en la evolución de la emergencia sanitaria que fue declarada por el Gobierno de la República desde el pasado 20 de marzo.

Una vez más las condiciones del tiempo causan estragos en el sistema de abastecimiento de agua para uso y

consumo humano en Victoria, ya que, tras el ventarrón de este martes por la tarde, se generaron problemas eléctricos en el sistema de bombeo del acueducto de la presa Vicente Guerrero-Victoria.

Personal técnico de la COMAPA se trasladó de inmediato a donde se encuentras las obras de toma y las de rebombeo, porque fueron reportados en inactividad, así que, evaluarían los daños y darían un diagnóstico para señalar con precisión el tiempo que no habrá agua en una buena parte de la capital de Tamaulipas.

El programa de entrega de agua a través de pipas que tiene establecido el alcalde, Xicoténcatl González Uresti,

deberá de ampliarse desde este miércoles para abarcar más colonias, dado que, serán más los sectores que

amanecerán sin el vital líquido.

Por cierto, los ventarrones dejaron otro tipo de daños, como el derribamiento de árboles en el centro de la ciudad y en el sector norte, además de láminas levantadas y cables que estuvieron a punto de ocasionar serios accidentes graves en viviendas.

Esta semana el Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, determinó incrementar en 200 millones el Fondo para el programa de créditos a empresas que tienen complicaciones de liquidez debido a la inactividad laboral como consecuencia de la pandemia del Covid19.

La bolsa de apoyo llega ya a los 500 millones de pesos y es una respuesta inmediata para evitar se desplome la

actividad empresarial de la entidad.