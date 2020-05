Dentro de un milenio cuando se narren los efectos producidos por el “Coronavirus”

en el planeta, lo que más recordaremos fue que por arte de magia y como en una

película terrorífica, las sociedades pasamos de una vida mundana y de diversiones,

a una época de sosiego y de calma.

En la línea del tiempo cruzamos de la gloria al infierno, en cosa de segundos,

nuestras vidas hoy caminan como entre el agua, como si fuéramos el ilusionista

Criss Angel, en mucho de sus actos de escapismo, salpicados de arrojo, miedo,

incertidumbre y llenos de trucos raros.

Hoy al COVID-19 y sus cubrebocas piratas, ni “Criss Angel Mindfreak” (mentes

monstruosas), de la televisora A&E (Arts & Entertainment), entiende, ese cambio

tan frenético y radical, en la vida de las personas, antes esas escenas apolíticas y

de zombis, eran el sello distintivo de lugares surrealistas propios de la imaginación.

Charles Darwin publicó en Londres (1859), el libro “El origen de las especies”, que

hacía referencia “al origen de las especies por medio de la selección natural, o la

preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida”, que coloquialmente

hablando significa, “la supervivencia del más fuerte” -Wikipedia-.

En este apartado podemos incluir a las súper-mamás, a quienes “Dios” las dotó de

dones especiales como el amor, el perdón, la humildad, la confianza, el respeto, la

entrega, la responsabilidad, la ternura, la belleza, el sentimentalismo, la fortaleza

física, la sabiduría, la seguridad y la sinceridad de sus acciones.

Una vez les pregunté a varias mujeres, que si estaban preparadas para el momento

más importante de su existencia, qué es cuándo se encuentran en la plancha de un

quirófano en un hospital, ante un momento definitorio en su vida, cómo lo es el

alumbramiento de un hijo.

Todo lo que esas féminas hayan dicho o realizado anteriormente (tener una carrera

profesional, un esposo, haber viajado por el orbe, conseguir una posición social,

autorrealización y hasta poder), queda reducido a los instantes mismos del parto,

en “dónde las damas sabrán de que están hechas, en cuestión de minutos”.

Si las mujeres “viven o mueren” es asunto de elección, ellas conocen los riegos al

ingresar al nosocomio, en la que con la ayuda del “Altísimo” y de las manos sabias

de los médicos y enfermeras, esperan ver cristalizados sus sueños de ser madres,

y en caso contrario “deberán pagar el precio”.

Quizá muchas damas no están preparadas para “ser mamás”, claro qué tiene que

ver, su estado mental, su vigor físico, su genealogía, su voluntad, su fe y muchos

factores, la solvencia económica, el apoyo del esposo y en el caso de las “madres

solteras”, imaginen la penitencia y la carga emocional.

En un muro de Facebook, miraba que el padre de familia se retira de trabajar a los

65 de edad, no obstante las madres de familia, no se van a descansar nunca,

primero aman a los maridos, de joven les toca cuidar a los hijos, después a los

nietos y al final de la historia, nunca se rinden, aunque ya no tengan fuerzas.

Nomás vayan a un hospital, la única que está cuidando al hijo enfermo es “la madre”,

evoquen una cárcel cualquiera y observarán que esa “misma madre”, visitará a su

retoño interno en una peligrosa penitenciaría, y esa abnegada mujer, un día,

venderá su alma al diablo, con tal de pagar las deudas de un vástago desobligado.

Cada madre tiene un ADN empresarial y “todo terreno”, pues en casa se convierte

en confidente espiritual, enfermera, maestra, constructora, psicóloga, doctora,

terapeuta físico, cocinera, brujo, costurera, luchadora social, taxista, gurú político,

cajero automático, kamikaze y “personal de apoyo 24/7” (24 horas por semana).

Este 10 de Mayo vaya mi reconocimiento a las mujeres, que tienen el privilegio de

ser madres biológicamente, unas han adoptado hijos y otras son nodrizas, por

supuesto que ninguna se “raja” en plena cuarentena y, para variar con tanto encierro

las preocupaciones cambian, los padres piden cervezas y las damas, despensas.

