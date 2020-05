Hace algunos días se ha vuelto a conmemorar como cada 1 de Mayo

el Día del Trabajo, conmemoración en la mayoría de los países del

mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá, que lo hacen en

septiembre. Con el tópico Lucha obrera, provoca reflexionar,

solamente de entrada, dos aspectos vitales a juicio de una escribidora:

1.- La necesidad de un mayor grado de consciencia colectiva e

individual para la acción, con pleno conocimiento tanto de la historia,

como de las leyes que rigen las relaciones obrero patronales, en aras

de que la conmemoración; no se convierta en un producto de la

retórica discursiva; dejando de atender lo más importante: el respeto y

consideración en el mundo de la realidad a quienes en lo cotidiano

representan el activo más valioso de toda empresa: Los trabajadores.

2.- La insensibilidad generalizada hacia el sector trabajador, hombres

y mujeres quienes hoy día continúan su lucha por sus propios

derechos, ante el corporativismo y un sector patronal, que a decir

verdad, miran únicamente por sus intereses económicos, donde los

trabajadores, pueden ser sustituidos sin mayor empacho, con aquello

de la cultura del reemplazo y rotación indiscriminada.

La lucha obrera, no queda solamente en las líneas de la historia y los

terribles sucesos que la enmarcaron, como el de 1886 con los mártires

de Chicago, que murieron en defensa de lo más sagrado y la

consecuente reivindicación de un tratamiento como humanos, y que

decir de los mártires de Cananea en 1906 con los mineros de Sonora,

que fuera por cierto la mecha de la revolución mexicana. Aun así, hoy

en pleno Siglo XXI cuando de derechos laborales se trata; es decir la

conquista de las 8 horas, un salario justo, vacaciones, aguinaldo,

acceso a servicios de salud y vivienda, fondo de ahorro para el retiro,

son prestaciones de ley que desafortunadamente no todos los

trabajadores gozan, como ocurre con nuevas prácticas abusivas

como “el outsourcing” que violan los derechos laborales de quienes

por necesidad aceptan una relación de trabajo, en condiciones muy

precarias, en detrimento de los trabajadores y sus familias.

Y bien, todo eso por un lado, sin embargo no podemos dejar de

mencionar también el efecto devastador de la pandemia que ha

azotado al mundo, consecuentemente a la clase trabajadora, que en

importante número de trabajadores, han perdido su empleo, debido a

los recortes por el aislamiento social y cierre temporal de negocios,

pese a las leyes protectoras de los derechos de los trabajadores, que

apuntan en el caso de México al pago de salarios aún ante el cese de

la obligación de prestar el servicio, por peligro de enfermedad

contagiosa, como es evidentemente el caso de SARS CoV-2 (Covid19)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) admite por su parte, a

través de su Director General Guy Ryder: “Para millones de

trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a ausencia de

alimentos, de seguridad y de futuro. […] A medida que la pandemia y

la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad

de proteger a la población más vulnerable.»

La pregunta obligada entonces: ¿Qué pueden conmemorar y celebrar

los 553 mil personas asalariados de los 57 millones que representan la

población económicamente activa, solo por hablar de México que han

sido despedidos o en el menos peor de los casos, les ha sido

recortado su salario ante la crisis sanitaria?

Desde luego, existen honrosas excepciones, de empresas socialmente

responsables y comprometidas con la sociedad, (a la que por cierto se

deben) reportando cabalmente su obligación legal y deuda moral con

sus trabajadores, es decir evitando en lo posible no despedirlos y

pagándoles su salario para ser bien librados de la actual situación por

la que atravesamos México y el mundo.

La autora es Máster en Derecho Público, egresada de UAT- UANL. Abogada, Ex catedrática,

Escritora y Conferencista. Presidenta de Vive Mejor Ciudadano A.C. Actualmente Comisionada de

Derechos Humanos Nac. e Internac. Claustro Doc.