Los esfuerzos de todos aunados a las

ciencias de la salud y el empeño del gobierno

para palear los efectos del coronavirus tendrán

que dar resultados positivos en los meses por

venir, pero debemos tener bien claro que el

Covid-19 se quedará entre nosotros como la

polio, la influenza o la viruela.

De ahí la importancia de no relajar las

medidas de higiene marcadas por la autoridad

aunque muchos irresponsables “lo tiren a

chunga”, sin darse cuenta de que exponen su

vida, la de sus familias y de la sociedad en

general.

En México además de enfrentar la pandemia

de coronavirus habrá que contrarrestar la crisis

económica que dramáticamente incide sobre la

desigualdad y la miseria, y es por eso que debe

haber respuestas y soluciones rápidas para no

tener que decir después “si a tiempo

hubiéramos hecho esto o aquello”.

Gran responsabilidad tiene en éste momento

el gobierno de México y es urgente un Acuerdo

Nacional de Emergencia con todos los actores

involucrados, que por cierto coinciden sus

propuestas para encontrar las soluciones pero

solo falta que el gobierno tome la batuta sin

pensar en que habrá ganadores y perdedores,

dejando atrás rivalidades y prejuicios

contaminantes.

Y como dice el diputado federal Porfirio Muñoz

Ledo que si la divisa de la 4T es “primero los

pobres por el bien de todos”, se debe buscar la

unidad del país para evitar el desastre y

construir juntos una nueva normalidad.

Porfirio coincide con el Coneval que habla de

que el rebote del coronavirus puede borrar los

avances sociales alcanzados en México, ya que

11 millones de personas “·corren el riesgo de no

poder cubrir sus alimentos básicos”, y a ellos

habría que sumarle los 21 millones que hoy se

encuentran en esa situación extrema.

Entre las medidas que urgen y que coincide el

diputado Muñoz Ledo y casi todos los grupos

políticos y empresariales del país, figuran un

Pacto Fiscal, la elevación de los salarios, la

reducción de la jornada laboral y el apoyo a las

PyMES para generar de inmediato un frente de

expansión económica, por lo que toca al

gobierno aceptar el reto como lo han hecho con

éxito por cierto otras naciones de América

Latina, Europa, África y Oceanía.

