LA FELICIDAD DEL PUEBLO; GRAN PREOCUPACION DE AMLO

En su ensayo de 30 cuartillas —“La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”— que compartió desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional a través de las redes sociales, con el cual fundamente su proyecto alternativo ante la decadencia, la crisis y el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su ensayo expone los fundamentos de un nuevo modelo económico basado en el bienestar y la felicidad del pueblo, bajo los principios de democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar.

Categórico afirmó que poco a poco sus adversarios tendrán que entender que ningún grupo, por importante que sea, seguirá conspirando contra la paz social en beneficio propio. Remarcó que “nada ni nadie puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo”.

El mandatario nacional apuntó que en la actualidad economía y democracia van de la mano y remarcó que “la separación entre el poder económico y el poder político se está convirtiendo en una realidad”.

Dijo que ante la decadencia, la crisis, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo no se puede repetir que no hay de otra, “nosotros sostenemos que hay un proyecto alternativo distinto y es lo que estamos presentando, tiene como eje dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico, no estar pensando que lo más importante es la medición que se hace del PIB, no”.

Apuntó López Obrador apuntó que el crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia, de la justicia, la honestidad, austeridad y el bienestar. “Esto es lo que explico en éste ensayo”, remarcó. Ante la pandemia consideró que los recursos dispersados entre la población a través de programas sociales, han sido algunos de los factores que explican el éxito de la reducción de la movilidad y las medidas de confinamiento para mitigar los contagios.

Categórico dijo que sin minimizar la conciencia social y la solidaridad exhibidas por todos los sectores de la sociedad en ésta crisis, “millones de beneficiarios de esos programas han podido permanecer en sus viviendas porque disponen de un ingreso que les permite solventar al menos las necesidades más acuciantes”.

También en su ensayo explica a todos los sectores como se saldrá de ésta