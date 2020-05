Ser joven es un regalo de vida que disfrutamos, es un espacio donde nuestros

sueños no tienen límites. Pero algo ocurrió, nuestros sueños quedaron postergados…

Esta pandemia, ha mostrado lo vulnerable que es la juventud en tiempos del COVID19. Los jóvenes somos los que peor estamos llevando la cuarentena. En cuanto a bienestar y salud mental se refiere, somos los más afectados psicológicamente.

La depresión, la ansiedad, el estrés, la desesperación, los pensamientos

autodestructivos pueden ser síntomas frecuentes en esta generación, y claro que eso

nos debe preocupar a todos.

Porqué digo que los jóvenes no son el futuro sino el presente, pero una de las

cosas más recurrentes en las que un joven puede pensar, es en como será el día de

mañana. Por que nuestros más grandes miedos no son nuestras fobias, sino la

incertidumbre, la desconfianza de un futuro, el miedo a no poder lograr nuestros

sueños.

La vida es hoy, es lo que pasa mientras pensamos en el futuro. Pero tenemos que estar

encerrados, quedarnos en casa frente a un monitor o una computadora llevando

clases en línea, las redes sociales son mas recurrentes que las sensaciones de una vida

real, los jóvenes identificándose más con los videojuegos que con el deporte, el no

poderse reunir con amigos, el no poder ir a fiestas, el no poder salir con tu novia, el no

poder conocer más lugares, el no poder conseguir un empleo, produce una

sensación muy extraña, como si se perdiera poco a poco la esperanza.

Ya hemos escuchado a todos, políticos, funcionarios, periodistas, especialistas,

epidemiólogos, pero hay alguien que han dejado a un lado, al joven. Se ha apagado la

voz juvenil, se ha escuchado muy poco.

Es por ello, que tenemos que escuchar a la juventud en estos tiempos difíciles.

La pandemia demostró que el mundo no estaba preparado para esto, pero es

momento de oír a los jóvenes, ver que sienten, escuchar su opinión, saber las opciones

que quisieran para su vida diaria. Para hoy, y para mañana.

El panorama no es muy alentador, el número de jóvenes que no estudia ni trabaja a

nivel global sigue en aumento, y uno de los grandes problemas de nuestra sociedad

moderna es la falta de oportunidades de trabajo para la población, particularmente

para los jóvenes.

El desempleo juvenil a nivel mundial es uno de los retos más grandes que enfrenta

hoy en día la humanidad. Así que es importante señalar que el crecimiento del empleo

no se dará solamente con la implementación de correctas políticas públicas, también

son necesarias políticas fiscales, financieras y macroeconómicas adecuadas.

Las autoridades dijeron que ésta contingencia sería una cuarentena, y ya pasaron más de 60 días.

En Tamaulipas, el Gobierno del Estado decretó la ampliación del estado de emergencia

sanitaria, del 1 de junio al 15 de julio del presente año, ante el elevado riesgo de

contagio que existe en la entidad. Más de 1790 casos confirmados, más de 110

defunciones, y más de 880 personas en investigación por la posibilidad de resultar

positivos al COVID-19 avalan están decisión.

El COVID-19 sigue en aumento, y esta generación quedará marcada por el virus. Dicen

que toda causa, tiene una consecuencia. Los efectos de esta crisis se extenderán por

muchos años, así que si usted puede darle empleo a un joven, hágalo. Si un joven le

tiene confianza de platicarle sus ideas, escúchelo. Pero sobre todo si algún joven atraviesa

circunstancias difíciles en estos tiempos, ayúdelo.

Si tú eres joven y me estás leyendo, se que tu salud física, mental y emocional ya no es

la misma. Sé que no será sencillo remar contras las olas, sé que has roto tu rutina, y

que tal vez sientas un poco de miedo en pensar en el mañana. Sé que las metas del año

dieron un giro de 180 grados, y es un poco difícil adaptarse a la realidad.

Pero no sufras, no llores, no te sientas solo, porque no estás solo. Tus sueños no se

han acabado, solo están tomando un pequeño respiro para no infectarse del virus.

Estamos juntos en esto. La juventud regresará mucho más fuerte.

Los jóvenes y la cuarentena es una realidad. Apoyémonos todos.

¡Gracias por leer!

Correo electrónico: rorro.alejandrop@gmail.com