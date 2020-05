Cd. Victoria, Tamaulipas, 20 de Mayo de 2020.- Cómo parte de la Primera Jornada de Conferencias a Distancia que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas, (UAT)), el Dr. Al Amado impartió el tema “La teoría del caso”, a través de la

plataforma de zoom.

Tras una introducción en donde se comentaron antecedentes, retos y desafíos que

presenta el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el expositor mencionó que la Teoría

del Caso, es la columna vertebral y eje central para planificar todo el juicio, cada una y todas

la intervenciones.

Destacó que además orienta al juez a la óptica del caso (mi verdad jurídica) y

mencionó que el análisis y la planificación es clave, al dividir el caso en 4 bloques: Jurídico

(tipificación), Fáctico (los hechos), Probatorios (las pruebas) y los puntos fuertes o débiles.

Refirió también que los puntos esenciales de la teoría del caso son: se expone en la

declaración de apertura, coherente, convincente; se tiene que poder comprobar durante el

juicio; y no se puede cambiar ya anunciada.

Al término de la conferencia se brindó un espacio para preguntas y respuestas con los

más de cien usuarios conectados mediante este webinar que es organizado a través del Club

de Técnicas de Litigación Oral de la Facultad de Derecho de Victoria.

El Dr. Al Amado, es Juris Doctor por la Emory University Atlanta Georgia, EEUU;

Legum Magister por The University of Texas Austin EEUU; Fundador del Instituto

Internacional y Director de proyectos Latinoamericanos del centro Frank Evans para

resolución de conflictos; Director fundador y ejecutivo del proyecto LACEP; consultor para

Aba Roli y para el centro nacional de cortes estatales de EE.UU.

Cabe destacar que el ciclo de videoconferencias por la plataforma ZOOM, dio inicio

el pasado lunes 18 de mayo con la participación de la Dra. Teresa de Jesús Camargo Sánchez,

catedrática del plantel, quien abordó el tema sobre el sistema de justicia penal y cómo

constituye el campo en el que se ventila la resolución de los conflictos generados por la

criminalidad, tanto a nivel nacional como internacional.