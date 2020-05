Aunque el Gobierno de la República mantiene la rectoría de las acciones de contención de la pandemia de Covid19, el hecho de que dejase en libertad de decisiones locales a Gobiernos de los Estados, es significativo ya que, en casos como Tamaulipas y la región noreste, la incidencia de casos no lleva el mismo ritmo que el de la nación.

A partir de ello, hay quienes consideran que los Gobernadores hacen mejor su trabajo que las autoridades

federales, porque se pusieron al frente de las acciones y en corto, determinar que hacer y porque hacerlo, con todo y la existencia de recursos necesarios para ello.

A juzgar por las observaciones de analistas políticos y la observación de los datos epidemiológicos, la cifra de

contagios relacionada con los fallecimientos, a nivel nacional estos último representan el 10.9 por ciento en el país y 6.4 por ciento en Tamaulipas, cifra semejante a las de entidades de la misma región como Nuevo León y Zacatecas.

En el país hasta este jueves son 59 mil 567 casos confirmados acumulados y seis mil 510 fallecimientos, en tanto,

en Tamaulipas son mil 213 contagios y 78 defunciones.

De alguna manera, el abordaje de la pandemia ha tenido muchos matices y las opiniones variadas, porque estas se dan en función de la óptica de los grupos de ciudadanos sin las mediciones adecuadas.

Incluso, se habla de que el denominador común es ensayo y error, porque se toman decisiones con la información, el análisis y el proyecto hecho a la medida de aquello que se trae en la mano, por ello hay muchas tanto dudas como preocupaciones sobre hasta cuándo durará el confinamiento, porque no sueltan las cosas para la reactivación económica y cómo deben de ser las prioridades para el arranque de la producción, comercio y servicios, en el entendido de que, la paciencia las familias casi llega al límite, pero, se mantiene por el temor a la muerte.

La pandemia ha demostrado ser implacable en muchos casos y la velocidad de contagio ha puesto en entredicho

las acciones de abordaje, por ello, en algunas naciones orientales, se ha dicho que las autoridades pudieron

visualizar el tamaño del peligro y se aplicaron a quedarse en casa y suspender actividades, eso en China, pero,

hubo reacciones tardías como las de los Gobiernos italiano y español, de ahí que la cantidad de personas fallecidas en muy poco tiempo causó conmoción.

En México las cosas han funcionado de mal a menos mal en el caso el Gobierno Federal, porque muchas de las

precisiones que hiciera el titular del Poder Ejecutivo, Don Andrés López Obrador, destantearon a la población ya

que, los expertos en salud pública decían una cosa y él actuaba a la inversa.

Quizá a eso se debe que en una consulta en varias naciones para medir el desempeño de los gobiernos frente a la pandemia del Covid19, México salió bajo en la apreciación de que se ha hecho lo correcto, con un 57 por ciento, en un escenario en el cual, Alemania, Canadá, Australia, Italia, India y Ucrania tuvieron los mejores desempeños.

Los peores fueron Japón España y Rusia, con una anotación en el sentido de que, los nipones tienen menos casos

de contagio y de fallecimientos respecto a los otros dos que fueron mal evaluados, respecto al abordaje de la

pandemia.

Son muchas las cosas que se miden respecto a los gobiernos y lo malo es que, poco se mide de la participación de los ciudadanos y, a fuerza de ser sinceros, es en las personas en las que recae el éxito de las medidas que

permitan mitigar los contagios y con ello evitar enfermos y fallecidos.

El virus ha demostrado a propios y extraños que, mientras más movilidad haya de las personas, aumentan

contagios, enfermos y muertes, de ahí que, son los grupos de personas los que deben de observar el registro de los casos y colaborar con las medidas que desde la parte epidemiológica de los gobiernos se adopten.

Cierto que hay desesperación por el asunto del confinamiento y que la gente quiere salir a las calles sin tener que

usar cubre bocas o esperar en la entrada de los negocios hasta que salgan quienes ya andan de compras, ir a

cualquier ciudad y no tener que pensar en Hugo López-Gatell, para nada, sin embargo, en cuánto se conoce alguna historia de personas que no lograron sobrevivir en su lucha contra el Covid19, todo mundo frena y prefiere quedarse en casa para seguir vivo.

Los otros.

Este jueves 21 de mayo fue prodigio en lluvias en casi todo el territorio de Tamaulipas, aunque con daños en sitios como Nuevo Laredo, debido a que, las corrientes fuertes de aire que se anticipó a las lluvias, causaron destrozos en muchos sectores, por la caída de árboles, estructuras de anuncios espectaculares, tinacos, algunos techos y cercas que no estaban bien suspendidas.

Las lluvias generar inundaciones pasajeras en puntos que siempre sucede, pero, en cuanto cesó la lluvia y el agua

pudo correr por la pendiente libre, se redujo cualquier posibilidad de inundación en los sectores.

De cualquier manera el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, salió a las calles para decir a los ciudadanos que apoyaría en cualquier necesidad que tuvieran y que, los funcionarios de las dependencias relacionadas con los servicios

públicos estarían activos para ayudar.

Las lluvias se siguieron de frente durante el día y, a media tarde cayeron por el Valle de San Fernando al grado que, inundaron un tramo de la carretera Victoria Matamoros, a la altura del libramiento de la ciudad desde la cual

gobierna el municipio, Juan Río Silva y ya a punto de anochecer, se presentaron en la zona centro de Tamaulipas,

de manera concreta en Victoria, la capital del estado, sin que hubiese daños o cosas por el estilo.

Mucho agua, que todo mundo supone será de gran ayuda para que en lo sucesivo haya agua en las redes de

distribución de toda la ciudad, aunque, eso tardará, porque no será suficiente para la recuperación de los mantos

freáticos, aunque ayudará.

Alguien dijo que el alcalde Xicoténcatl González Uresti, amanecerá de buen humor este viernes, porque habrá

menos personas que se refieran mal a su administración en virtud de que la COMAPA no atienda la demanda de

agua potable.

Solidaridad de muchos victorenses con la familia Buenfil Baños, en virtud del fallecimiento de uno de los hijos del

siempre bien recordado don Alfonso Buenfil de la Peña, Javier, quien trabajaba como secretario particular del

Senador Américo Villarreal Anaya, allá la sede de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.