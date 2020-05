Matamoros, Tamaulipas, 17 de Mayo de 2020.- Las diversas secretarías y direcciones del Gobierno de Matamoros trabajan en diversos frentes para atender la demanda ciudadana, por un lado intensifican acciones para contener

los contagios del COVID-19, pero sin descuidar los servicios públicos principales como lo son

el bacheo, la pavimentación, descacharrización, entre otras, afirmó el alcalde Mario Alberto

López Hernández.

En entrevista, el Presidente Municipal explicó que se ha puesto especial atención en las acciones para mitigar los contagios del coronavirus por el peligro que representa para la salud pública,, sin embargo añadió, se sigue trabajando en las diversas áreas, principalmente en el área de servicios públicos municipales.

López Hernández indicó que en Matamoros se sigue exhortando a la población a extremar las

precauciones para evitar contagios masivos de coronavirus, como lo son el aislamiento, la

sana distancia y menos movilidad.

Sobre el anuncio del gobierno federal de regresar a la “nueva normalidad” en aquellas

entidades en donde han disminuido o no presentan casos del COVID-19, explicó que eso no

significa que se puedan realizar fiestas, o reuniones con aglomeraciones.

En cuanto eso suceda manifestó, la ciudadanía deberá continuar con las medidas de higiene

como lo es el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con gel antibacterial, así como

también seguir portando el cubrebocas.

Con lo anterior estaremos evitando que se presente un nuevo brote de coronavirus que ponga

en riesgo la salud de las familias matamorenses.

El Alcalde reiteró que no se bajará la guardia en los trabajos que se realizan para mitigar los

casos de coronavirus, motivo por el cual, continuarán en coordinación con la COEPRIS, los

filtros sanitarios en los puentes internaciones.

Seguirán las acciones de sanitización en las colonias en donde hay enfermos y la Secretaría

de Salud continuará con la promoción de las medidas de higiene, entrega de cubrebocas y

brindando atenciones médicas en las colonias con presencia del COVID-19.

También habrán de intensificarse las acciones de bacheo, pavimentación, recolección de

basura y cada una de los trabajos que realiza el Gobierno de Matamoros en beneficio de las

familias matamorenses.