Tal vez el COVID-19 frenó emprendimientos, detuvo proyectos, puso en pausa ideas y

acciones de muchas personas, pero de algo si estoy muy seguro, que lo que no pudo

parar es el amor que sentimos por nuestras madres, y el amor que ellas sienten por

nosotros sus hijos.

El COVID-19 quiso terminar con todo lo que se le pusiera enfrente, pero hubo un lugar

donde no se pudo meter, probablemente por que también tiene madre o por que sabe

lo que es ser un hijo.

De estos tiempos difíciles, algo bueno tenia que surgir. Por que empezamos a valorar

más a la familia, nuestro amor, a nuestras amistades, nuestro tiempo, ó el simple

hecho de poder encontrar una cerveza en el refrigerador.

Tenemos que disfrutar cada momento de la vida, por que no hay malos momentos

mientras en nuestra mente y corazón haya mucho amor.

El amor es la clave, pero el amor de una madre en serio que no tiene ninguna

comparación. Por que ningún blindado, ningún escudo, ninguna armadura, se

compara a la protección que una madre puede tener hacia su hijo.

Cuando llegamos a este mundo lo primero que sentimos es el amor de nuestra madre,

un sentimiento que perdurara por el resto de nuestras vidas.

Con el paso del tiempo y conforme vamos conociendo lo que la vida diaria nos tiene

preparado, nos surgen muchas preguntas y a veces pocas respuestas. Por supuesto

que cada ser humano tiene cuestionamientos diferentes, pero mamá siempre tendrá la

respuesta indicada.

¿Mamá crees que podré ser Presidente? ¿Mother crees que meteré un gol? ¿Mamá

crees que esa mujer me pueda romper el corazón? Sin importar el resultado, ella te

alentará, va a creer en ti, te apoyará, y también secara esas lágrimas cuando las cosas

no salgan bien.

No habrá nadie en la vida quien te conozca más que tu madre. Claro que habrá todo

tipo de emociones en la familia, y seguramente siempre vamos a desear ser mejor

persona, mejor hijo, mejores padres de familia. Pero a pesar de ello, siempre

pongamos a la familia como lo más importante, así que tengamos tantita madre, y si se

puede mucha, mucho mejor.

Hay padres que son madres, ó madres que son muy padres, sin importar mucho la

característica, lo que importa es el resultado, y el resultado es la familia que es lo más

importante en la vida.

El amor de una madre no tiene fin.

Yo estoy muy feliz por que mi mamá esta cumpliendo un año más de vida. Estoy muy

feliz por tu cumpleaños Mamá, por poder vivir contigo un año más la vida.

Pienso en todo lo que me has dado. A veces me pregunto, ¿Qué sería mi vida sin ti?

Pero luego la melancolía se me pasa al pensar en como es mi vida contigo.

Seguramente me seguiré equivocando en la vida, los tropiezos también serán

inevitables, y probablemente me siga rompiendo huesos ó tenga heridas donde mi

sangre fluya, pero se que ahí estarás junto a mi para decirme que todo estará bien. Y

por supuesto que todo va a estar bien, mientras estés tu.

Mamá tu eres la que me brinda certidumbre, quien me da confianza. Lo sé, porque

tuve al mejor maestro de natación y no pude aprender a nadar con el, hasta que

decidiste meterte a la alberca conmigo. Tuve de cerca los mejores oradores de

Tamaulipas, sin embargo no pude hablar en público hasta que juntos decidimos hacer

nuestro primer discurso para la escuela. Pude meter goles cuando te escuchaba

gritando a la orilla de la cancha, o peleándote con el arbitro de que eso era penal.

¡Vaya que eres una gran motivación para mí!

Hoy 21 de Mayo celebraremos tu cumpleaños, con las medidas precautorias, un

cumpleaños diferente, pero donde nuestro amor crece cada día más.

Te amo mucho Mother, por ser la Madre que ha sabido estar.

¡Gracias por leer!

Correo electrónico: rorro.alejandrop@gmail.com