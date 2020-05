Soy un convencido que la libertad, es lo más preciado, que el libre

albedrio, debe y tiene que respetar ante cualquier circunstancia, al final

de cuentas, cada uno se muere como le da su regalada gana; ahí ninguna

autoridad debe tener injerencia. La libertad, también abarca en la toma de

decisiones de cuidarte en su salud y vida y el no hacerlo, no es una

responsabilidad gubernamental.

Muchos negocios protestan en San Fernando, acudiendo ante la autoridad

municipal, que, dicho sea de paso, nada tiene que ver, en el exhorto a

cerrar los negocios no esenciales; así que la protesta, salvo el

protagonismo de sus cabecillas, no pasara a mayores, se equivocaron de

ventana en su protesta.

Ayer también Advento Sosa, líder de los comerciantes organizados y

pertenecientes a la CANACO, informo que unos 15 comerciantes de la

Peatonal Hidalgo, reabrieron sus comercios, a lo que el presidente del

organismo, se deslindo de la responsabilidad y agrego, que son los

propios comercios que reabrieron sus puertas los responsables de sus

actos, y de todo lo que ello pueda originar.

Ahora que están de moda, el uso de esos MODITOS, que flagelan la

integridad de la población, solo por la negligencia de algunos cuantos;

pero tenemos que ser objetivos, prácticos y pragmáticos. No todos tienen

la misma posibilidad, las rentas en la peatonal Hidalgo, oscilan entre los

25 y 30 mil pesos mensuales, dependiendo el tamaño del local rentado. La

mayoría emplea a 2 o 5 personas máximo, son los que se les llama

micronegocios o microempresarios, de esos que, en el país, emplean a 8

de cada 10 personas en edad laboral.

Su funcionamiento y perdida económica, significaría para el país, perder

más del 80% de la fuerza laboral de la nación, sin embargo, la federación

no ha dicho este asunto es mío, y a dejado al estado y los municipios

asumir el problema de la reactivación económica; eximiéndose de la

responsabilidad que por ley le corresponde al gobierno federal, que ya

AMLO, dijo, que no apoyara a nadie, para el rescate económico, luego se

queja que lo dejan fuera de la jugada, y no les gustan los moditos.

Si los comercios pusieron en jaque al gobierno, lo peor esta por venir, en

Estados Unidos este día primero de mayo comienzan a abrir los negocios

y muchas empresas, que se determinaron son esenciales, claro que, con

las medidas de seguridad y sanitarias correspondientes, y en este sentido,

México, aun no se pone de acuerdo con Canadá y Estados Unidos, que es

esencial para los 3 países.

La unificación de criterios, entre los socios comerciales es fundamental,

para afianzar las cadenas productivas, que van desde los corredores

industriales del bajío mexicano, hasta la frontera norte, donde la industria

maquiladora en Tamaulipas, es fundamental para el suministro de estas

cadenas. La presión norteamericana esta a tope, los senadores y

congresistas, exigen que se tomen medidas casi inmediatas y el gobierno

mexicano, pasmado e impávido, aún no sabe que acciones tomar.

Ser parte de un tratado de libre comercio, es fundamental y continuar con

apoyando la cadenas productivas, es un brete que México, tiene que

resolver de manera firme y sin ponerse de rodillas antes los Estados

Unidos.

Aunque no le gusten los moditos al presidente, ahora se tiene que poner

las pilas, el país esta en riesgo y los industriales, no mienten al consideras

las cadenas productivas, como base para reactivar la economía nacional.

Esperemos que el presidente también lo entienda.

Al tiempo

De aquello y lo demás…

Por primera vez, desde que un servidor analiza y tengo uso de razón,

nunca los trabajadores un día primero de mayo, habían tenido un día de

descanso; siempre eran obligados a desfilar y a tener consignas en contra

de las autoridades gubernamentales.

El día del trabajo, se conmemora casi en todo el mundo, pero en México el

sindicalismo corporativo, hacia gala de su poder aparente y hacia del

desfile del primero de mayo, una gran carpa de la política y reclamos

laborales.

Este año, por la pandemia del coronavirus, se suspendió el desfile obrero,

y esperemos que los años venideros, no halla este degradante puesta en

escena, donde los obreros más obligados que por mutuo propio, asisten a

un desfile que jamás a dejado un beneficio a los trabajadores.

chanorangel@live.com.mx