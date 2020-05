Nuevo Laredo, Tamaulipas, 26 de Mayo de 2020.- El alcalde Enrique Rivas entregó órdenes de compra para equipamiento, a la Primaria ‘Antonio Moreno González’ y a las Supervisiones Escolares No. 22, 53 y 6, como parte de la reactivación de la segunda vuelta del programa municipal ‘Escuela Digna, Moderna y Saludable’.

Con esta entrega, se llega a 62 planteles beneficiados en esta segunda vuelta.

El Presidente Municipal destacó que a pesar de la contingencia, el programa se restableció respetando las restricciones, por lo que solamente entrega las órdenes de compra a los directivos de los planteles.

“ Reactivamos el programa insignia de la administración donde a pesar de la contingencia y atendiendo las restricciones de no llevar a cabo eventos masivos, el apoyo tiene que continuar, el programa tiene que hacerse llegar a los distintos planteles para cumplir un compromiso de atenderlos por segunda vez y convertirnos en el único municipio de todo el estado y quizá del país en llevar apoyos a la totalidad de las escuelas”, agregó.

La directora de la Escuela Primaria ‘Antonio Moreno González’, María Magdalena Moreno Espinoza, recibió orden compra para equipamiento, por un valor de 265 mil 627 pesos, entre escritorios, cubetas de pintura, mini split, sillas, equipos de cómputo, micrófonos, mesas rectangulares y botiquines.

“Ya se entregó la orden de compra para que ellos ya pasen y le hagan efectivo y adquieran el equipo del que se está dotando y que estén listos para cuando se autorice el regreso a clases”, dijo Rivas Cuéllar.

Igualmente a los representantes de la Supervisión Escolar No. 22, Solón Martínez García; Bruno Delgado Almaguer, de la Supervisión No. 53; y al Auxiliar Zona No. 6 de Educación Física, Armando Villarreal Andrade, les hicieron entrega de las órdenes de compra a cada uno, por 52 mil pesos en equipo de minisplit, cómputo, copiadora, proyector, escritorio y silla secretarial.

En esta entrega estuvieron, la primera síndica Dorina Lozano, el segundo síndico Santiago Sáenz, regidores, así como el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui y Aurelio Uvalle, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Laredo.