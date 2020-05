A partir del próximo lunes, 4 de mayo, se podrán inscribir en el programa

“Empleo Emergente” las personas que han quedado sin empleo por la contigencia

sanitaria por Covid-19.

De esta manera se refuerza la plantilla laboral del Municipoio neolaredense.

Se sabe que paga semanal será de 1 mil 300 pesos.

La jornada laboral será de tiempo completo, de lunes a sábado, de 7 de la

mañana a 2:30 de la tarde.

El programa “Empleo Emergente” estará vigente durante la emergencia

sanitaria o hasta que el recurso destinado a éste se agote.

Los interesados habrán de cubrir vacantes en la Secretaría de Servicios

Públicos Primarios y el principal requisito es que la persona no cuente con una

fuente de empleo.

Para obtener un puesto los intertesados deberán presentar identificación

oficial, comprobante de domicilio y CURP, en la Dirección de Recursos Humanos

ubicada en el Edificio Anexo de Presidencia, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

El acuerdo fue tomado en la pasada Sesión del Cabildo.

Irma Richer de León, secretaria de Servicios Públicos destacó que estas

contrataciones reforzarán la estructura de las diferentes coordinaciones.

“Tenemos muy poca gente por la contingencia, entonces vamos a reforzar a

las coordinaciones de la secretaría como Limpieza Urbana, Arroyos, Alumbrado

Público, Bacheo, Semaforización, entre otras, con el personal temporal y con ello,

también la ciudadanía se verá beneficiada”, dice la funcionaria.

FONDO.- Sin titubear, el gobierno municipal neolaredense externó su total

respaldo al Fondo “Heroes de la Salud”, de acuerdo con el Decreto de las Reglas

de operación que publicó el Periódico Oficial del Gobierno de Tamaulipas, el 23 de

abril, mediante el cual los trabajadores de Sector Salud, de la red hospitalaria,

Protección Civil, Cruz Roja, entre otros, que desarrollan su labor en zonas de mayor

exposición al Covid-19, en Nuevo Laredo y Tamaulipas, recibirán un porcentaje de

su salario adicional, despensa, créditos y pólizas de seguro, durante el periodo de

la declaratoria de emergencia en el estado.

Desde la primera semana de ese mes, cuando el gobernador Francisco

García Cabeza de Vaca anunció la creación del fondo y la donación de su sueldo,

el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar se sumó a la iniciativa.

“Sumarme a la postura del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca,

quien en una acción solidaria está haciendo un llamado a las funcionarios estatales,

magistrados, alcaldes, legisladores, de donar nuestro sueldo. Nos sumamos a esta

acción valiente para ser solidarios con la gente”, dijo en un mensaje a la ciudadanía.

En el rubro de “Apoyo de gratitud”, el fondo explica que los beneficiarios

tendrán un “recurso económico equivalente a un monto adicional porcentual al

salario otorgado durante el periodo de la declaratoria de emergencia”.

Así como una despensa mensual considerada parte de la canasta básica;

apoyo para línea de crédito personal en caso de contagio; póliza de seguro anual,

apoyo para contratación de otras por invalidez y muerte.

El Decreto aclara que la población beneficiaria deberá cubrir un formato

específico de la Secretaría de Salud. Un Comité técnico determinará el monto

adicional económico.

El Padrón de beneficiarios incluye empleados de diferentes áreas de los

hospitales General y Civil de Nuevo Laredo, de intendencia y paramédicos de

ambulancias que trasladan a pacientes con Covid 19, “considerándose todo el

personal del sector público de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales para

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

Protección Civil, Cruz Roja y Secretaría de Salud”.

GOBERNADORES.- Durante la sexta Reunión Interestatal Noreste COVID19 de gobernadores norteños, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en alianza

con los mandatarios de Durango y Michoacán, acordaron nuevas medidas y

acciones en conjunto para prevenir, atender y contener la contingencia sanitaria por

el coronavirus en estos estados.

Elpasado jueves, en Tampico, de plano acordaron seguir adelante en sus

planes de salud pública eb forma directas con su contraparte texana.

De esta manera harán a un lado al gobierno federal de la 4T que no sólo ha

relegado y regateado el recurso en materia de salud sino que plano los ha ignorado.

Al inicio de la pandemia se dio el primer acercamiento en reuniones

binacionales a las que no fueron invitados funcionarios federal y se enteraron por

los medios.

Francisco García Cabeza de Vaca adelantó que en próximos días sostendrán

una conversación con Congresistas y autoridades federales de los Estados Unidos,

para conocer criterios en cuanto la apertura de las empresas, sobre todo en la

frontera norte, para hacerlo a un mismo ritmo evitar el incremento de contagios y

por consecuencia el congestionamiento del sistema de salud de estos estados.

Una medida adicional a propuesta de los Gobernadores norteños es brindar

un trato personalizado a todos aquellos enfermos afectados por el coronavirus, a

través del sistema de salud de cada entidad, otorgando medicamentos, apoyos

alimenticios y atención médica.

Las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas harán un análisis

de los recursos propios extraordinarios aportados estos estados para enfrentar el

coronavirus y establecer mecanismos para enfrentar los efectos negativos en

materia económica y apoyar a la micro, pequeña y mediana empresas y sectores

productivos de la industria, comercio, el campo, entre otros.

CRUCE A EU.- Aduanas y Protección Fronteriza CBP) de los Estados Unidos

confirma que será a partir del proximo 20 de mayo cuando los mexicanos con Visa

Laser podrán cruzar libremente a territorio norteramericano, claro si no hubiera una

contraorde de Mr. Trump.

Este vienes reabrió, parcialmente, la actividad económica en el estado de

Texas pero con restricciones.

Ya falta menos días para que regrese a la normalidad el tránsito

ibterfronterizo México-Estados Unidos.

Calma y más calma pidió en un video mensaje la Cónsul General de los

Estados Unidos en Nuevo Laredo, Kathryn Flachsbart. …Y PUNTO.

