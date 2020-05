No nos convence la supuesta valentía del diputado federal con licencia, Alfonso

Ramírez Cuéllar, el que como máximo dirigente interino de MORENA propuso dar

mayores facultades al INEGI para que revise el patrimonio de las personas y pague

más el que más tiene, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador de inmediato

descalificó su propuesta.

“No creo que sea correcto se tiene que mantener en privado lo que significan

patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer

los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros si

estamos obligados”, por lo que no consideró conveniente la propuesta de Ramírez

Cuéllar.

Lo inusitado para nosotros, quizá porque esto es algo que no sucede todos los días,

es que Ramírez Cuéllar, que ya tiene sus días contados como líder nacional de

MORENA, en lugar de entender razones, aparentemente se encrespó y sorprendido a

todo mundo mantuvo su propuesta de ir a la medición de la riqueza para que los que

tienen más paguen más. “No estoy aquí de florero ni de barandal en los pleitos

internos”, sino para desde el partido hacer posible el estado de bienestar”, apuntó.

Todo esto para nosotros, como analistas políticos, tiene los tintes de una magnífica

obra de teatro que va a llamar la atención de muchos, que es precisamente –según

nosotros– lo que se pretende por parte del gobierno, para que los mexicanos de los

diferentes sectores se olviden del Acuerdo que con irregularidades y violando la

Constitución ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acaba con la

inversiones privadas en energía limpia y pone a la cabeza del sector al Sistema

Eléctrico Nacional y la CFE.

De todo el mundo ha habido protestas y reclamos por medio de sus embajadores, por

la drástica decisión que tomó el gobierno de México, sin decir agua va.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la American Chamber en México y el

Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, pidieron revocar el acuerdo que limita la

participación del sector privado en energías limpias, que publicó el viernes la

Secretaría de Energía (SENER) en el Diario Oficial de la Federación.

En un comunicado conjunto los empresarios externaron que ésta nueva política

violenta el Estado de Derecho y atenta contra la legalidad, la certeza jurídica y la libre

competencia del sector energético.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal, para investigar y esclarecer las circunstancias irregularidades en las

que se publicó el Acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener ésta destructiva

campaña de arbitrariedad y manipulación informativo de la Secretaría de Energía”,

detallaron los organismos empresariales.

COPARMEX y CONCAMIN manifestaron que el sector privado e involucrados que

son perjudicados por la medida van a agotar los recursos jurídicos , así como los

acuerdos comerciales e instrumentos internacionales para salvaguardar la integridad

del Estado de Derecho y defender a la industria energética del país como un motor

de desarrollo.

Calcularon que las afectaciones para los proyectos eléctricos de todas las tecnologías

pegará al menos a 18 entidades, que concentran inversiones por más de 30 mil

millones de dólares.

Por su parte el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que la

propuesta de Ramírez Cuéllar atenta contra la privacidad de las personas y violenta

sus derechos fundamentales, por lo que el tricolor no dará voto a ninguna reforma

para crear un estado de espionaje que provoque división entre vecinos y familias

mexicanas.

Categórico “Alito” apuntó que la propuesta de ampliar las facultades del INEGI “no

es una ocurrencia, es un disparate para distraer la atención pública” del desempleo y

la enorme cantidad de muertes, además de lo que ya dijimos nosotros.

Dejando ver su contento, aunque siempre se anda riendo, el Presidente Andrés

Manuel López Obrador aseguró que la estrategia implementada para combatir el

COVID-19 “ha sido exitosa”, Apuntó que de no haber tomado medidas como la sana

distancia, no habría sido posible contar con infraestructura y personal médico

suficiente para atender la pandemia.

Por su parte el subsecretario de Salud y responsable de las acciones emprendidas,

Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que sin la jornada nacional de la sana distancia, la

pandemia en el país hubiera sido más corta, pero con mayores consecuencias.

“Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala

fé, entonces para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado

gracias a los médicos, expertos, a los científicos mexicanos, desde el principio se

habló de la famosa curva, es más hasta podría mostrarla, no íbamos a poder tener las

camas y especialistas y lo más importante, salvar vidas; nos duelen mucho los

fallecidos, pero muchos se han salvado, se han recuperado por la atención médico,

dijo López Obrador.

Desde luego que hay que escuchar el llamado que está haciendo el gobernador del

estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a todos los tamaulipecos a no bajaf

la guardia frente al COVID-19, lo que implica el seguir cumpliendo con las medidas

de salud y de distanciamiento social establecidas por el Comité Estatal para la

Seguridad en Salud, para prevenir y contener el coronavirus desde el ámbito social y

económico.

Añadió que éste Comité Estatal será la instancia que defina que sectores productivos

reabrirán sus actividades en las próximas semanas y su calendarización, basados en

el momento epidemiológico de la enfermedad en Tamaulipas.

Dijo haber instruído a la Secretaría de Desarrollo Económico a redoblar esfuerzos en

el trámite y gestión de los créditos que brinda el Gobierno de Tamaulipas a las micro,

pequeñas y medianas empresas, así como en el calendario para la gradual apertura

de los sectores productivos, el cual se trabaja de la mano con la Secretaría de Salud

de Tamaulipas.

Parece cosa fácil el hacer un curriculum vitae, pero, pero, pero, es todo un desafío al

que se enfrentan muchos estudiantes cuando se plantean su futura carrera

profesional. Por eso la Coordinación de Empleabilidad y Emprendimiento de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el taller en línea “Como

crear un currículum que consiga entrevistas”.

La sesión impartida por las plataformas Zoom y You Tube, estuvo a cargo de la Lic.

Angélica Sánchez, especialista dela Red Universitaria del Empleo de OCC Mundial.

Durante una hora la Dra. Angélica habló a detalle de la importancia de tener un

currículum de impacto, que tenga el propósito de obtener entrevistas laborales,

además de dar algunos tips que mejorar la creación del mismo.

Por su parte la UAT pone a disposición la página de bolsa de trabajo UAT-OCC

Mundial (https://uatam.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo ), con el propósito de estrechar la

vinculación con alumnos y egresados.

