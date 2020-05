En medio de una serie de conjeturas, este inicio de semana, el Laboratorio Estatal de Salud Pública dio a conocer

los resultados de las pruebas de Covid19 que fueron practicadas a las Diputadas y los Diputados del Congreso del Estado, en virtud del posible contacto que tuvieron con un funcionario que dio positivo cuando le fue realizada la prueba.

De acuerdo con los datos que fueron dados a conocer en el propio Congreso del Estado, de los 28 test practicados, 24 salieron negativos y uno positivo, en tanto que, los restantes tres están todavía en proceso y se darán a conocer cuándo estén los resultados.

Los Legisladores eran de todas las bancadas que hay en el Congreso del Estado y la acción de practicarse las

pruebas fue un acuerdo entre ellos mismos, para evitar cualquier tipo de riesgo, incluso, el edificio del Palacio

Legislativo se ha sanitizado más de una vez desde el pasado fin de semana y es probable que se haya una vez

más, porque en esta semana, no se llevará acabo sesión ordinaria.

Tampoco habrá en esta semana sesión de las Comisiones Legislativas, para estar a tono con las recomendaciones

que hacen las autoridades de salud.

Quizá haya que recordar que el Congreso del Estado entrará en receso a partir del mes de julio, ya que, su periodo ordinario de sesiones comenzó el 15 de enero y termina el 30 de junio venidero

Se llevan 14 sesiones públicas ordinarias, la última de ellas el pasado 20 de mayo, se suspendieron las dos

anteriores por las medidas dictadas desde el Comité Estatal de Seguridad en Salud, ya que, la transmisión del virus corona aumentó desde esa fecha, causa por la cual también se suspende la de este miércoles 27 de mayo.

En caso de que los Diputados puedan tener las cuatro sesiones que corresponden a los miércoles del mes de junio, se contabilizarán 18 sesiones públicas ordinarias en el segundo período del primer año de la legislatura que tiene a su cargo el Diputado Gerardo Peña Flores.

Respecto al nombre del Diputado que salió positivo a Covid19, no se reveló el nombre, pero, ya fue mandado a su casa, para que se resguarde y bajo medidas sanitarias, pueda superar el contagio, en el entendido de que, no trae problemas de salud, pero, como todos los casos que dan positivo a la prueba de laboratorio, tiene que ser confinado en su casa y tener vigilancia médica en todo momento.

Los otros.

Respetuoso de la política en México, pero, cuando opinó, el Embajador de los Estados Unidos en México,

Cristopher Landau, hizo ver que la defensa que hacen varios Gobernadores Mexicanos del federalismo es buena,

porque buscan consolidar a sus entidades en ámbitos que permitirán mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El representante de los republicanos del vecino país del norte, participó en un foro realizado a través de una de las plataformas en línea que se pusieron de moda desde que la mayor parte de los maestros, alumnos y funcionarios están en sus casas para cumplir con la indicación de las autoridades sanitarias en el sentido de no salir a la calle.

El Embajador estadounidense, habló de la importancia que tiene ver el renacimiento del federalismo, en su calidad de observador de la política mexicana y consideró que las medias adoptadas por los Gobernadores tienen razón de ser porque se trata de cambios que se pueden ver en México, a partir de las necesidades de quienes gobiernan más cerca de los ciudadanos.

En medio del Covid19 hay dos regidoras nuevas en Nuevo Laredo, salieron Alma Rosa Castaño Rodríguez y Iliana

Maribel Medina García, quienes fueron sustituidas por sus suplentes, Silvia Idalia Delgado Pérez y Claudia Marcela Navarro de forma respectiva.

Al parecer entran por la puerta grande o al menos, sonó muy bien cuándo les dijeron en la sesión pública del

Cabildo de aquel municipio, las Comisiones que tendrán a su cargo y a las cuales se incorpora a la de ya, porque

las otras se fueron, al parecer a la política del futuro.

En el municipio de Victoria, el tema obligado fue la escasez de agua potable, debido a que, la COMAPA tiene en

reparación tanto líneas cómo equipo eléctrico, con la finalidad de mejorar en el futuro inmediato el abastecimiento del vital líquido.

Por lo pronto, más de la mitad de la capital de Tamaulipas está sin agua, algo que no debería de suceder, porque en estos tiempos de pandemia uno de los factores elementales es que la población cuente con servicios públicos

adecuados y, para acabarla de amolar, la noche del domingo, una gran parte de la ciudad, aunque al parecer fueron todos los sectores, se quedaron si servicio de luz, porque el aire ocasionó muchos daños que debieron de repararse durante la noche y las primeras horas del lunes.

La gente comenzó a preocuparse en primera, porque ni aires acondicionados ni abanicos funcionaron y en segunda ante posibles daños a los aparatos electrodomésticos debido a los cambios de voltaje.

Para esta semana están pronosticadas lluvias en muchas regiones de la entidad y quizá se puedan observar

fenómenos meteorológicos de esos que causan impacto en la población como tormentas eléctricas, trombas y hasta tornados, ello debido al choque de corrientes frías y calurosas que hay en el ambiente prueba de que la región del Golfo de México se encuentra en la antesala de la temporada de huracanes, fechada para el primero de junio y a partir de cuándo, deben de incrementarse las acciones preventivas.

El Coordinador General de Protección Civil del Gobierno de la entidad, ingeniero Pedro Granados Ramírez, está

atento a la evolución de los fenómenos y buscar que todas las áreas de Protección Civil de los municipio se pongan las pilas y organice las acciones que, en cada región de la entidad deben de llevarse a cabo.

A partir de la semana que viene se escuchará mucho de las medidas de protección por la temporada de huracanes para el Atlántico, que involucra al Golfo de México y, por tanto, al Litoral de Tamaulipas, región en la que viven más de 600 mil habitantes.