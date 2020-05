El hecho de que Porfirio Muñoz Ledo esta en

el equipo de la Cuarta T y diga sin ambages lo

que se está haciendo mal, sirve como una

especie de “conciencia” para el gobierno

federal y sin lugar a dudas le ha quitado muchos

golpes al equipo gobernante que lógicamente

redundarían en perjuicio del Presidente Andrés

Manuel López Obrador.

Y tan lo consideran saludable que el propio

Presidente no entra en discusiones con el

diputado federal, ni tampoco “se le van encima”

los que se dedican a cuidarle todos los flancos

al Primer Mandatario, siendo a la vez una

especie de aceptación de que hay cosas que se

están haciendo mal y que deben corregirse.

Ojala que aprovechen toda la experiencia de

Porfirio, que a lo largo de más de medio siglo de

participación política ha dejado constancia de

su lucidez y compromiso con México.

El que no desaprovecha para buscar su

reelección es el Presidente de Estados Unidos

Donald Trump, que ahora se conduele de

México por la pandemia de coronavirus, pero

atiza que el muro se construye con rapidez para

que la gente no pase por la frontera sur, y dice a

los estadounidenses que tienen suerte de que

sea su Presidente.

El coronavirus ha obligado a imponer un nuevo

sistema de vida en el planeta y en México y

Tamaulipas no es la excepción, y lo que antes

se veía como normal para realizarse hoy sufre

modificaciones, sin importar que se trate de

eventos, aniversarios, celebraciones históricas

o no, etc.

Notándose en cosas tan simples como el Día

de la Santa Cruz, fecha muy especial para los

albañiles y que éste 3 de mayo no pudieron

celebrar, empezando por la escasez de obra y la

situación económica que dejo atrás las comidas

con cerveza que eran una tradición en cada una

de las obras en marcha, en donde se

congregaban los trabajadores de la

construcción con los responsables de la obra

para celebrar.

Pero quien tiene deseos de servir puede

hacerlo en cualquier parte y a cualquier edad,

como es el caso del veterano de la segunda

guerra mundial Thomas Moor que este 30 de

abril cumplió 100 años, y que dando vueltas a

su casa ayudado por un andador reunió 30

millones de libras en Inglaterra, para

destinarlas a la lucha contra el Covid-19.

Y aunque pareciera que poca gente se entero,

el veterano militar recibió en su cumpleaños

140 mil tarjetas de felicitación.

bladijoch@hotmail.com