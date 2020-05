El hecho de que la Iglesia Católica cada año celebre la fiesta de

la Pascua, es decir, la Resurrección de Jesucristo, el Señor, tiene como

finalidad hacer una invitación para que los creyentes reflexionen en este

acontecimiento y contemplen a Jesucristo, el Dios hecho como único

Salvador de la humanidad.

En ente quinto domingo de Pascua, el texto del Evangelio que se

proclama, Jn 14, 1 – 12, está enmarcado por el evangelista san Juan en

la última Cena del Señor Jesús, con los Doce apóstoles, antes de

padecer su Pasión, muerte en Cruz, y Resurrección.

Este texto subraya la primacía de Cristo resucitado en la vida de

todo cristiano y de toda comunidad. En el pasaje Jesús se define como

Camino, Verdad y Vida, tres expresiones llenas de contenido que invitan

a comprender la vida cristiana como seguimiento de Cristo, quien ha de

llevar a los cristianos hasta la plenitud de la vida con el Padre celestial

y con Él mismo: “Nadie va al Padre, si no es por mí”, afirma el Señor.

El texto tiene un fuerte sabor trinitario en el dialogo con los

apóstoles, con Tomás y especialmente Felipe con Jesús, quien llega a

pronunciar afirmaciones tan ricas en contenido: “Quien me ve a mí, ve

al Padre. ¿Entonces por qué dices: Muéstranos al Padre? ¿O no crees

que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que

yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que

permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre

y el Padre está en mí”.

Jesucristo no ha dejado a sus discípulos un método de existencia

ni una doctrina filosófica o un código de normas de conducta para

alcanzar la salvación. Conviene subrayar esto: la herencia que ha

puesto en las manos de los creyentes es su propia vida de unión con el

Padre celestial como medio para llegar hasta Dios y fundirse con él en

una felicidad eterna que empieza ya en este mundo. La Vida, que se ha

hecho Verdad y Camino para todos, es un don que ha querido con todas

las personas. Sólo él, resucitado y presente misteriosamente en la

Iglesia puede dar la vida que se anhela. La Iglesia, comunidad rica en

ministerios, – como aparece este domingo en la primera lectura de la

misa Hch 6, 1 – 7- para el servicio y el bien de todos sus miembros, sólo

cumplirá su misión en la medida en que incorpore a las personas a ese

dinamismo interior de la relación entre el Padre y el Hijo en la unidad del

Espíritu Santo. La participación en la vida de Cristo, la unión con Dios

en definitiva, aunque comienza en este mundo, tiene un valor de

eternidad.

Que en medio de todas las dificultades que pasan los creyentes

pidan al Señor, Jesús creer en él y actuar de acuerdo con su voluntad.