El Gasto Corriente del Municipio de Nuevo Laredo se mantiene al corriente y

baio control, sin sufrir modificaciones por la pandemia del Covid-19.

Al menos es lo que nos dijo el Presidente Municipal Enrique Rivas Cuellar

quien, de entrada, acepta que ha habido gastos extraordinarios en el enfrentamiento

a la pandemia.

Pero ha sido riguroso y con “lupa” el manejo del recurso público para evitar

una reorientación de las finanzas y, en la remota posibiidad de un crédito.

A pesar de buen historial crediticio de que goza erl Municipio de Nuevo

Laredo.

Esto lo dejó muy claro en la videoconferencia de prensa con periodistas

locales, estatales y corresponsales nacionales y extranjeros.

Rivas Cuellar ha echado mano del Fondo de Desastres Naturales por 10

millones de pesos para atender la pandemia.

El Visto Bueno fue dado por el Cabildo en pleno el pasado mes de marzo.

Por esa fecha se registraba en Nuevo Laredo el primer caso positivo de

Coronavirus.

Pero a la vez se giraron instrucciones a la Secretaría de Finanzas para que

se realice un proyecto de reajuste presupuestal que permita disponer de fondos de

otros rubros, para atender las necesidades de la contingencia, en caso de que esta

se prolongue.

El recursos gasto también ha tenido como origen los donativos.

El propio cuerpo edilicio neolaredense aportó parte de su sueldo para apoyar

el Fondo “Heroes de la Salud”, promovido por el gobernador Francisco García

Cabeza de Vaca.

Con ese dinero se compraron insumos que se entregaron al Hospital General

de Zona 11 del IMSS.

Rivas Cuellar ha mantenido férreamente el no endeudamiento de las arcas

municipales.

En su bienio cumplió al pie de la letra.

Y planea que así siga lo que resta de su trienio.

GOAN.- La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), en la

que está inscrito Tamaulipas, fijo su postura con respecto al Decreto Presidencial

con respecto a las fuerzas armada.

GOAN analizará la constitucionalidad del decreto publicado y advierte:

“Seguridad sí, con respeto a los estados, municipios y a la Constitución”.dc

Este lunes el titular del Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Fed eración,

la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria,

regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en

seguridad pública

La vigencia de la participación del Ejército y Marina estará hasta el 27 de

marzo de 2024.

Mientras tanto, Legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad

civil criticaron el decreto presidencial para autorizar la participación de las Fuerzas

Armadas en tareas de seguridad pública, ya que representa el inicio de la

militarización en el país y representa dar más poder político a este sector castrense.

Verónica Juárez afirmó que el decreto es una muestra del fracaso de la

Guardia Nacional.

«Las funciones señaladas en el acuerdo ya eran desempeñadas por el

Ejército y la Marina, en funciones de Guardia, ahora lo podrán hacer de manera

directa y sin ninguna restricción».

Mario Alberto Rodríguez destacó: «es muy lamentable que haya tomado esa

decisión justo cuando atravesamos la parte más crítica de la pandemia y la mayoría

de la gente se encuentra confinada, porque le dimos la confianza y ahora nos

sorprende con este decreto».

Académicos, legisladores y políticos de oposición coinciden que el modelo

de la Guardia Nacional fracasó en su intento por contener la violencia, de modo que

ahora militares y marinos asumirán esa labor abiertamente.

En medio del repunte de violencia, el presidente Andrés Manuel López

Obrador ordenó, a través de un decreto, que las Fuerzas Armadas asuman tareas

de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, año en que concluye su sexenio

SEGURIDAD TAMAULIPAS.- Una buena nueva para el estado de

Tamaulipas es que el Indice de Paz México 2020 lo ubica en una mejoría en

seguridad pública, según el séptimo estudio del Instituto para la Economía y la Paz

(Institute for Economics and Peace).

El Instituto de Economía y Paz es el principal grupo de expertos del mundo

dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar su impacto

económico.

Tamaulipas logró ubicarse fuera de las entidades menos pacíficas de México

y escaló 15 posiciones, del 29 al 14, del 2015 a la fecha.

«El progreso de Sinaloa y Tamaulipas (ambas entidades entre las 5 con

mayor mejora) fue tal, que salieron del grupo de los cinco estados menos pacíficos»,

explica el documento.

El estudio indica que estos resultados se lograron «fundamentalmente debido

a sus progresos en el indicador crímenes de la delincuencia organizada» y agrega

que «en 2015, Tamaulipas poseía la segunda tasa más alta de crímenes de la

delincuencia organizada en México, pero en los últimos cinco años registró la mayor

mejora de todos los estados en este indicador».

Las estadísticas muestran mejora en todos los componentes de crímenes de

la delincuencia organizada, entre ellos los delitos de secuestro y trata de personas

que registran una reducción del 85.7 por ciento y 80.6 por ciento respectivamente.

El documento indica que los esfuerzos de la administración del gobernador,

Francisco García Cabeza de Vaca, se han concentrado en «combatir a la

delincuencia organizada aumentando el número de policías estatales,

desmantelando las redes de la delincuencia organizada dentro del sistema

penitenciario y solicitando apoyo del gobierno federal para contar con más servicios

de inteligencia». …Y PUNTO.

