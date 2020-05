La palabra que hoy utilizo para título de este espacio, se interpreta como un modo,

una forma extrema de ejercer el poder. Es válido también entender el autoritarismo

como una actitud abusiva de cualquier autoridad.

El autoritarismo es un fenómeno social que aparece no solo en los tres niveles de

gobierno, porque se manifiesta entre: militares, escolares, profesionistas, amigos,

familia, clubes sociales, deportivos, comercios y hasta en los centros religiosos. En

todos los contextos es posible su implementación.

En este sentido el autoritarismo hace al ser humano más complejo de lo que

aparenta, porque en muchos de los casos es contradictorio inmediato. Quizá es válida la

comparación de varios personajes creados por Don Roberto Gómez Bolaños

‘Chespirito’ (1929-2014) cuando en sus diálogos utilizó aquello de “…como digo una

cosa, digo otra.”

Inicio la relación del título con hechos de la capital de Tamaulipas, cuando se hace

viral por redes sociales, varios videos donde los protagonistas son dos funcionarios de la

administración que preside el galeno, Xicoténcatl Gonzáles Uresti.

En un video aparece quien dice ser coordinador de Tránsito de Victoria, que con

subido tono de voz, alega con el subdirector de la misma dependencia, conocer el

organigrama, asegurando que su autoridad inmediata es el director, de tal manera que

las palabras no solo suenan acaloradas sino amenazantes de una persona prepotente.

La discusión entre los personajes de la municipalidad está lejos de ser

conciliatoria, aunque la actitud del Subdirector, vestido de camisa blanca institucional,

es de un tono menor al que dice ser coordinador, de chaleco y camisa cuadriculada.

En otro video aparecen oficiales de tránsito sacando de un edificio, a una persona

entre empujones, recordatorios familiares y reclamos por querer dar órdenes que no le

corresponden.

Hasta el momento de cerrar este espacio, no hay información de los hechos,

aunque es un mal anécdota para la administración del Dr. González Uresti, alcalde de

Victoria.

En el contexto nacional, el mismo título de hoy sirve para ilustrar el punto de vista

presidencial que considera que la campaña lanzada por varias de agencias publicitarias,

titulada “Quédate en casa, quédate vivo” es autoritaria, según su percepción.

El presidente Manuel López ¿emplazó? a los responsables para que la retiren,

porque consideró que la frase de impacto utiliza un tono “demasiado autoritario”, que

infunde “…miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y como si

no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir de

sus casas” ante la pandemia de Covid-19.

Dijo el tabasqueño llegado a presidente de México, “…no soy partidario del

autoritarismo y creo que es más que autoritaria. Ojalá la retiren y confiemos en la

madurez de los ciudadanos que van a seguir ayudándonos, quedándonos todos en casa,

cumpliendo con todas las recomendaciones (ante el Covid-19). Vivimos en una

democracia, no queremos una dictadura. Ni siquiera aceptamos los afanes y el

pensamiento dictatorial”.

Al presidente López ya se le olvidó aquello de que “yo tengo otros datos…”, por

ejemplo; el caso Bartlet; el de Ana Guevara, etc.

En el mismo contexto de La Mañanera, el titular del Ejecutivo Federal consideró

que las redes sociales “…se está haciendo mal uso, primero en la defensa de intereses

vinculados a la delincuencia común y de cuello blanco”, señalando que hasta ayer, hubo

89 convocatorias para cometer saqueos en 22 estados, aunque, afortunadamente, no

prosperaron, aunque reconoció 33 se concretaron.

Es muy posible que López Obrador se refiera al abuso y mal uso de las redes

sociales, que todo mundo utilizamos y desde luego se incluyen las institucionales de

cualquier nivel de los gobiernos.

En las campañas políticas que me diga, ¿Quién paga y de donde sale el dinero de

quienes manejan las redes de un candidato? Se entiende que hay empleados que les paga

la institución, pero ¿en los políticos?

Los temas del autoritarismo y las redes sociales son delicados como para tomarlo

a la ligera. Usted sabe que con motivo del Día de la Mujer pasado, por redes sociales

hubo muchas denuncias de acoso contra compañeras de trabajo, estudiantes, artistas,

deportistas, etc. Pero ¿Cuántas fueron verdades? Hubo portales que incitaron a subir

nombres de supuestos acosadores pero sin fundamento. Pero eso… eso es otra historia.