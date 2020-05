Luego de que tres prestigiados medios informativos internacionales, como es el caso de The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron declaraciones de expertos epidemiólogos que señalan que las cifras oficiales están alejadas de la realidad que vive México en torno al número de contagios y muertes por el coronavirus, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez de inmediato dio entender en un video de la existencia de un posible “complot” porque coincidieron en la fecha de publicación.

Como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre que se ve en apuros luego de ser “balconeado”, López-Gatell Ramírez trató de sembrar la duda acerca de la veracidad las notas informativas en la prensa internacional al señalar que llama la atención que se hayan publicado el mismo día las declaraciones de funcionarios y políticos de administraciones pasadas, además de personas con intereses en negocios farmacéuticos.

El funcionario consentido de López Obrador se refería a las declaraciones que hicieron los doctores Julio Frenk Mora y José Narro Robles, extitulares de la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) en las administraciones de Vicente Fox Quesada del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI, respectivamente, ya que ambos afirmaron que el Modelo Centinela, utilizado por López-Gatell Ramírez, no sirve para tener unas estadísticas confiables acerca de los contagios y muertes por el coronavirus en el país.

Frenk Mora señaló que la base estadística utilizada por la SSA es incompleta o de plano errónea, un subproducto del subejercicio reciente en el área de salud, en tanto que Narro Robles no cree que se haya “aplanado la curva de contagio”, como aseguró López-Gatell Ramírez, sino por el contrario el número de contagios y de decesos aumenta día a día.

De igual forma, el científico Raúl Rojas González, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2015, expresó que las “proyecciones científicas” que dio a conocer López-Gatell Ramírez en la conferencia vespertina del pasado 16 de abril en Palacio Nacional crean confusión entre la sociedad mexicana, porque primero afirma que la pandemia terminará entre el 24 y 26 de mayo, pero luego amplía el plazo y ahora indica que será hasta el 25 de junio.

A las críticas en contra las cifras del funcionario consentido de López Obrador, se sumó la titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, quien dijo que López-Gatell Ramírez miente al omitir que la plataforma federal no permite capturar los casos de contagio analizados por laboratorios particulares, aún cuando estos han sido autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

También varios gobernadores no confían en las cifras de López-Gatell Ramírez, como es el caso de Jaime Bonilla Valdez de Baja California y de Miguel Barbosa Huerta de Puebla, quienes a pesar de surgir de las filas de Morena han lanzado fuertes críticas en contra de la administración federal.

Y hablando de Bonilla Valdez, hoy se reúne el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar el proyecto del ministro José Fernando Franco González Salas acerca de revocar la reforma que hizo el Congreso Local de Baja California para ampliar la gestión del actual gobernador de 2 a 5 años, cuyo cambio se hizo en forma ilegal luego de que se descubrió que los diputados locales recibieron sumas de dinero para favorecer al mandatario estatal.

El pleno de la SCJN está integrado por 11 ministros, de los cuales tres han designados por el presidente López Obrador, es decir Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyos votos serán decisivos para aprobar o rechazar el proyecto de Franco González Salas.

Los tres se comprometieron a respetar la constitución y el marco jurídico, además de no dejarse presionar por cuestiones políticas ni partidistas, por lo que la opinión pública estará muy pendiente del voto de cada uno de los ministros que entraron a la SCJN durante la llamada 4° Transformación.

En otro tema, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Victoria, José Luis Loperena González, anunció que hoy se llevará a cabo una reunión virtual con funcionarios de la administración estatal para concertar un programa de apoyos con el propósito de reactivar los negocios que han logrado sobrevivir a los efectos de la pandemia por el coronavirus.

Loperena González confía que recibirán el apoyo de la administración estatal a través de incentivos fiscales, como lo anunció el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, debido a que el paro de actividades comerciales para evitar la propagación del coronavirus propició descapitalización de muchos negocios en la capital tamaulipeca.

En la reunión virtual se presentarán las condiciones económicas y fiscales en que se encuentras los negocios afiliados a la Canaco de Victoria, además de una serie de alianzas para reactivar los negocios cuando concluya el periodo de la pandemia por el coronavirus.

