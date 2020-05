Al delantero mexicano le escribieron que era «orgullose de ser naco» por portar el utensilio, mismo que ocupó Rodolfo Pizarro.

No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño 🤷🏻‍♂️😖🤢 saludos y DTB🙏🏻 https://t.co/RrLxskkhgj — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 15, 2020

