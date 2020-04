“Suicidan” al Senador,/

políticamente hablando;/

lo andan descobijando/

y lo hacen con rencor…

Fue enviado al “sacrificio”/

pa’ que limpiara terreno;/

creyó que era “el bueno,/

demostró falta de oficio…

Alguien en el Senado de la República se empeñó en darle cuerda, y de más, al legislador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (AVA); tanta cuerda se le dio que ha venido dando resbalón tras resbalón.

Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los grupos antagónicos al Senador AVA festejan sus deslices porque saben que su imagen está abollada de cara a nuevos proyectos.

Prácticamente los morenos tamaulipecos aseguran que entre menos burros siempre habrá más olotes. En este sentido la baraja de prospectos se achica de cara al 2022.

La realidad golpeó feo en el rostro de AVA y tarde se dio cuenta que su triunfo en las urnas lo consiguió por el impulso del hoy presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

El Senador se sentía desplazado por figuras que también portan la playera de la Cuarta Transformación y buscó dar vida a sus pretensiones futuristas, pero parece que su arranque fue en tercera.

El inicio de su precampaña ha sido desafortunado. Sin ton ni son. Abrió fuego contra el Gobierno estatal tamaulipeco con datos sin sustento; le informaron mal y, con sus ansias de novillero, terminó por tropezarse.

Movió el avispero y salió picado. Se envalentonó y perdió. Hoy en Tamaulipas la población sabe que AVA no puede responder a los retos; que se “sale por la tangente”.

De lejos, pero más de cerca, se aprecia que al Senador (sin que él se diera por enterado) lo lanzaron al ruedo para probar la artillería con que cuenta el Gobierno de Tamaulipas.

Le dieron datos falsos y lo hicieron que pusiera su rostro y figura para que lo bombardearan. Ahora la Cuarta Transformación sabe en dónde están colocados los “lanza misiles” del Gobierno tamaulipeco.

Fue prácticamente una masacre lo que hicieron del Senador entre el Congreso de Tamaulipas y el propio Gobierno estatal. AVA, sin enterarse, fue el sacrificado.

Lo lanzaron por un campo minado y su “sacrificio” sirvió para “limpiar el terreno” por donde pasará “El Tapado”, “El Elegido”, “El Bendecido”.

AVA se picudió con el Poder estatal, pero no le dieron guantes ni careta; sólo le “vendieron” la ilusión de que “era el bueno”. Le jugaron una broma y se la creyó.

Hoy el Senador de Morena está en una delicada situación. Lo “suicidaron”, por lo que sólo queda saber quién “palomeó” la estrategia desde la Cuarta Transformación… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.– Al alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, pareciera que nada le preocupa; ni lo que diga la población capitalina, su co-gobierno en el Cabildo, ni sus adversarios políticos… Pero gente cercana al edil comenta que una cosa es la cara de desdén que pone el Alcalde y otra cosa muy distinta lo que realmente percibe… Fuera de reflectores y en su alcoba, el Alcalde sabe bien que los números de las cuentas del 2019 no cuadran por más que se empeñaron en tapar los boquetes financieros “con papeles” y por ello sabe que debe sacrificar a “alguien” de su equipo para que “pague”, pues al no hacerlo corre el riesgo que él (XICO) termine por pagar por todo y por todos… Después de todo no es un secreto que XICO GÓNZÁLEZ no es el único que le ha metido mano de forma grosera al presupuesto… Por lo pronto al Alcalde capitalino sólo le queda compartir las “utilidades” de sus raterías con la Auditoría Superior del Estado, para que el brazo de la justicia no lo alcance; pero es tanta la irritación social que en una de esas XICO termina por ser el único “sacrificado” para lavar las siglas del Partido Acción Nacional y de paso “salvar” al “tapado” por la Alcaldía… ¡Ay ojón!

~~ÁGORA~~

LA PÉRDIDA FÍSICA de un ser querido es un trance muy doloroso. No abrazarlo más, no darle los buenos días, aunque sea por llamada telefónica, es algo que lastima en el corazón; cualquiera que ha pasado por esta etapa me dará la razón… Resignación y aceptación es lo que siempre recomiendan; pero no hay una fórmula para llegar a esas etapas de forma pronta y sin dolor… Lo único que queda tras la pérdida física de ese ser querido, es abrir nuestro corazón y convertirlo en condominio para que allí habite su recuerdo, tanto los buenos como los no tan buenos recuerdos… Es cierto, tras la pérdida física sólo nos queda hablar con ellos ahora que viven en nuestro corazón… Hasta mañana…