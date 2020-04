Si os sujetáis a la naturaleza, nunca seréis pobres; si os sujetáis a la

opinión, nunca seréis ricos. SÉNECA.

Esta semana que concluye ha resultado devastadora para el gobierno de

Francisco García Cabeza de Vaca, una serie de errores referentes a políticas

adoptadas para atemperar la pandemia le volcó las redes de manera viral en

contra , los ciudadanos enardecidos hicieron causa común, incluyendo Panistas.

Desde que fue aprobado por los diputados afines, el endeudamiento Estatal por

4.600 millones de pesos a pagar a 20 años dejando como garantía las

participaciones federales futuras, no la trae consigo, fue exhibido.

Llamado ineficiente por subejercicios acumulados arriba de 3,600 millones de

pesos, máxime que la sesión en cámara de diputados local, no se condujo como lo

marcan los cánones parlamentarios dándose una opacidad sospechosa, no

faltando quienes lo encuadraron en un acto de financiamiento futurista.

Ante la inoperancia de los diputados locales Morenistas, el senador Américo

Villarreal Anaya salió a la palestra presentando una controversia constitucional

sobre el préstamo en ciernes, que paralizo la operación.

La tardanza de la entrega de suministros de protección contra la pandemia, volcó

al personal de salud en contra, el haberse opuesto al INSABI lo convirtió para

muchos en una persona insensible al dejar a cerca de 4,800 empleados estatales

sin basificación federal y tener trabajando al sector sin medicamentos e insumos.

El decreto reciente donde dio facultades a los municipios para aplicar el doble no

circula, las sanciones administrativas, hasta el arresto y/o pago con trabajo

comunitario, la medida que obliga al transporten público a suspender servicio el

domingo, exacerbó los ánimos de las personas de la periferia que debe trabajar

los domingos.

Nuevamente le fue enmendada la plana por el ciudadano neo laredense Álvaro

Morales al realizar un amparo colectivo a favor de la sociedad Tamaulipeca por el

doble no circula por inconstitucional, al carecer de facultades para abrogarse

funciones consignadas en el art.29 constitucional que solo competen al presidente

de la república, obteniendo el amparo provisional del Juez dándole la razón.

Otra pifia fue la absurda prohibición de COEPRIS a las grandes cadenas como

Wall Mart, Soriana, HEB etc a cerrar las áreas de “productos no necesarios” como

ropa, refacciones automotrices, perfumerías, etc. Desató el oprobio popular,

posteriormente se desdijeron argumentando que fue por error.

Lo cierto es que COEPRIS deja mucho que desear al no realizar adecuadamente

su trabajo en materia de protección contra riesgos sanitarios, realizando funciones

que deberían realizar la Secretaría de Comercio u otra afín. COEPRIS por su parte

le hace al tío lolo, para muestra basta un botón;

El rastro de la ciudad sacrifica de 5 a 6 cerdos semanales y la ciudad está llena de

expendios de productos de cerdo ¿Dónde los sacrifican apá? No hay control.

Pero volviendo al tema en comento, al parecer el gobernador está pesimamente

asesorado, se sabe que su fuerte no son las leyes, pero cualquier abogado con

dos dedos de frente le haría ver que acciones son impugnables, lo que evitaría

desgaste innecesario.

Propios y extraños le recriminan esas acciones y otras como el corte de agua,

cobros de predial, etc. Máxime que los ingresos de las personas cayeron al

mínimo, la economía está suspendida.

Por ello las reacciones y los memes, demuestran que el ciudadano se siente

atacado al ser recluido y coaccionado hasta con cárcel, por el hecho de buscar el

sustento familiar. Sin embargo queda el ejemplo que no estamos inermes, la

garantía de la ley de amparo nos protege contra actos de autoridad y ocurrencias.

Para rematar ayer el gobernador vino a inaugurar el nuevo Hospital anexo al

General, donde se atenderán 40 pacientes de covit19, algo digno de festejar, son

nuestros impuestos trabajando y todos lo celebramos, pero ¿qué creen? Tomaron

20 camas del Hospital General, o sea… desarmas un hospital para armar otro, lo

que indica que pasando la pandemia se lo llevarán.