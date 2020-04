Como analistas políticos creemos que lo más seguro es que la iniciativa que

presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar la Ley de

Responsabilidad Hacendaria, va a ser aprobada por la mayoría de MORENA y sus

aliados, lo que le permitirá al Ejecutivo modificar sin restricciones el Presupuesto de

Egresos de la Federación (FEF) y agrandar su poder al máximo, salvo que ocurra algo

inesperado.

Esta previsto que hoy jueves 30 de abril sesiona la Cámara de Diputados en cuyo

marco va a ser analizada y discutida la iniciativa del mandatario nacional, en la que

creemos que no habrá quien pare el curso del histórico documento y la presidenta,

Laura Rojas (PAN), hará la clausura formal de los trabajos del período ordinario de

sesiones de la Cámara Baja.

El mismo día en el Senado de la República se instalará la Comisión Permanente y

paralelamente la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, también con

mayoría de MORENA y sus aliados, sesionará –de manera presencial– para aprobar

este dictámen, con algunas modificaciones.

Luego la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Permanente la celebración de

un período extraordinario para aprobar éste dictámen en el Pleno de San Lázaro y el

Senado de la República, previéndose que el período extraordinario podría llevarse a

cabo el martes 5 de mayo en San Lázaro, con todo y estar en la Fase 3 de la

contingencia por el coronavirus.

En lo personal damos por hecho que en el Pleno de San Lázaro y del Senado no

habrá problema alguno para ser aprobado el dictámen, ya que para ello solo se

requiere la mayoría simple al no ser reforma constitucional.

Los que saben de esto aseguran que es aquí donde la oposición podría frenar la

iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tanto han criticado y

calificado de autoritaria y antidemocrática, ya que la Comisión Permanente se integra

por 37 diputados y se requieren 25 votos –las dos terceras partes– para convocar al

período extraordinario y MORENA y sus aliados solamente tienen 24 legisladores y

PAN, PRI, MC y PRD, cuentan con los 13 restantes, lo que podría dar al traste con el

sueño del mandatario nacional.

A través de su cuenta Twitter el otrora dirigente nacional del PRI, Porfirio Muñoz

Ledo, les dijo que en éste encuentro a sus compañeros de bancada que él tomó la

posición de ir en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al márgen de

la Constitución.

De paso arremetió también contra la decisión de que se cite a los diputados a un

período extraordinario para el próximo martes 5 de mayo para aprobar la iniciativa del

Presidente de la República.

Fue una verdadera cátedra del maestro Muñoz Ledo, pero al parecer sus lecciones

no van a ser aprovechadas ya que todo indica que hoy jueves se reunirá la Comisión

de Presupuesto para avalar el dictámen, con modificaciones menores, y el martes

próximo la aplanadora Morena la aprobaría y sería enviada al Senado.

Lo que en lo personal nos hace creer que las lecciones de Muñoz Ledo sobre los

riesgos de dar más poder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, los que las

escucharon no las entendiéron, lástima don Teofilito.

Los diputados del PRI aseguran que en la etapa de la dictaminación va a buscar

modificar la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, asegurando incluso que tal como la envió el Ejecutivo no

es aceptable.

René Juárez Cisneros, ex dirigente nacional del tricolor y hoy por hoy coordinador de

la bancada en la Cámara de Diputados, dijo que su grupo parlamentario tiene voluntad

de analizar la propuesta y “cuando menos que nos permitan expresar lo que creemos

que pueden ser argumentos, elementos, aportaciones, propuestas y reflexiones, que

sirvan para ayudar precisamente a hacerle frente a ésta crisis. Ese es el ánimo que

nosotros tenemos”. Con lo que un nada y esto ya son dos nadas.

Por cierto Juárez Cisneros coincidió con el PAN en que se debe cuidar que no se

trastoque, que no se vulnere, que no se lastimen las funciones fundamentales de la

Cámara de Diputados, entre cuyas atribuciones exclusivas están las de aprobar y

modificar el presupuesto cuando éstas variaciones son superiores al 3 por ciento.

Por su parte los gobernadores del Partido Acción Nacional advirtieron sobre las

intenciones del Presidente López Obrador de disponer libremente del Presupuesto de

Emergencias, lo que consideran que debe de ser analizado. “Exhortamos a los

diputados a hacerlo. Nosotros utilizaremos todos los caminos , políticos y legales,

para disuadir éste pretención”.

“La desaparición del Fondo Metropolitano afecta gravemente a miles de familias de

todo el país que viven en la zonas conurbadas. Hacemos un respetuoso llamado a los

alcaldes de la República para manifestar su postura con independencia y

determinación”, remarcaron los mandatarios en un segundo mensaje.

Nos gustaría saber quién propuso que el Gobierno del Estado se adjudicara el cobro

del impuesto predial, pero a decir verdad sea quien haya sido nos parece buena la

idea. En lo que diferimos es en la apreciación de que los Ayuntamientos no pudiéron

con el paquete. Nosotros diríamos que no supiéron como o donde aplicar ese

recursos, eso si lo creemos, porque no todos graduaron en Harvard, pero nos gustó la

agilidad del trámite del pago de las contribuciones; en palacio las cosas caminan más

despacio, es fama.

Nos enteramos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pone a disposición

de quienes están próximos a egresar del nivel medio superior; la información del plan

de estudios de las carreras que se ofrecen para el ciclo escolar agosto-diciembre del

2020 (Período de Otoño 2020-3).

La información está disponible con el acceso a través del portal de la UAT

(www.uat.edu.mx ) en el portal Oferta Educativa, en donde el usuario puede desplegar

toda la información a cerca de los programas de Licenciatura, Técnico Superior

Universitario (TSU ) y Profesional Asociado, que imparte la casa de estudios en sus

Facultades y Unidades Académicas.

Mediante ésta plataforma la Secretaría Académica a través de la Dirección de

Desarrollo Curricular, pone a disposición en ésta plataforma de servicios la consulta

de los documentos y secuencias curriculares de cada uno de los más de 80

programas educativos de ésta Universidad.

En éste sentido la UAT facilita a los aspirantes la información de los planes de

estudios de cada carrera que ofrece en sus respectivas sedes, en la Zona Norte, que

comprende a 8 planteles ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle

Hermoso y Río Bravo.

En la Zona Centro que comprende a 8 instituciones de nivel superior en Ciudad

Victoria y Mante y en el Centro Universitario Sur, con sede en Tampico, donde se

encuentran ocho Facultades.

Si hay alguna duda acerca de la elección de la carrera, se brinda apoyo a través de la

aplicación de instrumentos vocacionales y para éste propósito los interesados

pueden escribir al correo orientacioneducativadase@uat.edu.mx de la Secretaría

Académica, en coordinación con la Dirección de Apoyos y Servicios Estudiantiles.

