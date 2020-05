No nos referimos a los que defendieron el Colegio de

Chapultepec cuando la invasión gringa y que

demostraron al mundo el amor a la patria y a sus

semejantes, sino a los niños que hoy forman parte de

la historia de la pandemia de coronavirus que ha

puesto de rodillas al planeta, ante la incertidumbre de

la letalidad y el remedio para el terrible mal.

Niños mexicanos que vuelven a ser ejemplo de

solidaridad y amor al prójimo en los momentos difíciles

que muchas de las veces ni los mayores pueden

sortear con madurez, y que hoy desde su aislamiento

en los hogares por la epidemia se hacen presentes en

auxilio de los que más necesitan.

Este jueves al conmemorarse el Día del Niño y

cuando ellos deberían ser los festejados, se conocen

historias de pequeños y jóvenes que han puesto a la

venta sus juguetes para comprar insumos y despensas

que podrán ayudar a los que no tienen recursos para

sobrevivir, mientras otros desde sus casas y

aprovechando la tecnología cantan o presentan

programas llamativos para los demás niños que están

sin poder salir de sus viviendas.

Los mexicanos tenemos fama de solidarios pero hoy

los niños nos ponen el ejemplo y mandan un sólido

mensaje al mundo de que será mejor con las nuevas

generaciones.

Por lo pronto éste 30 de abril del 2020 será

recordado como una fecha en que los niños hicieron

saber a todos de los que son capaces ahora, y de lo

que podrán hacer en el futuro por el país y por el

mundo.

El primero de junio de 1925 se empezó a festejar el

Día Internacional del Niño, cumpliendo las

recomendaciones de la Declaración de Ginebra sobre

los Derechos de los Niños, que se instauro para

proteger a los menores y buscar su bienestar después

de la primera guerra mundial.

Pero fue hasta 1959 cuando la ONU decidió festejar

el 20 de noviembre como Día Universal del Niño,

mientras en México el festejo del Día del Niño se

acordó el 30 de abril, para no empalmarlo con la

conmemoración de la Revolución Mexicana ni tampoco

empezando mayo con la de la Batalla de Puebla.

Este 2020 los niños fueron recordados de diferentes

maneras estando en sus casas, y no faltaron

programas alusivos por televisión y otros medios, así

como obsequios que se hicieron llegar en algunos

lugares, pero también hubo en diferentes partes del

país artistas y políticos que se sumaron para

agasajarlos como ocurrió con la alcaldesa de

Hermosillo, Sonora, que aprendió a tocar guitarra y

compuso una canción para dedicársela por internet a

todos los niños, recordándoles la importancia de

mantenerse en las casas para vencer la pandemia.

bladijoch@hotmail.com