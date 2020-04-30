Por. César Cruz López
DON CRUDENCIO AGRADECE INFINITAMENTE A TODOS LOS QUE NOS APOYARON EL DÍA DE HOY Y MUY EN ESPECIAL A NUESTRAS EMPLEADAS QUE ESTUVIERON DESDE MUY TEMPRANO PREPARANDO LOS ALIMENTOS Y A EL MANDADERO EXPRÉS COMO TAMBIEN A LOS COMPAÑEROS RESTAURANTEROS COMO JALAPEÑOS GREEN Y LA TERRACITA BONELESS QUE SE UNIERON A ESTÁ NOBLE CAUSA EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS PARA AYUDAR A LA GENTE QUE MÁS NOS NECESITA, FELICIDADES Y SEGUIMOS ADELANTE CON LA AYUDA!! DIOS LOS BENDIGA.
🐟🦐 COMIDA GRATIS ESTE MIÉRCOLES PARA LLEVAR EN DON CRUDENCIO!!
TE QUEDASTE SIN TRABAJO POR RECORTE DE PERSONAL A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS O (COVID 19) O DEPENDES DEL MERCADO INFORMAL Y SE TE DESPLOMARON LAS VENTAS??? NO TE PREOCUPES VEN TODOS LOS MIÉRCOLES POR COMIDA SIN COSTO Y LLEVA ALIMENTO A TU FAMILIA!! EN DON CRUDENCIO LO HAREMOS UNA VEZ POR SEMANA HASTA QUE PASE LA CONTINGENCIA SANITARIA!! ES MOMENTO DE APOYARNOS Y OJALÁ NOS SIGAN VARIOS COMPAÑEROS RESTAURANTEROS DE NUESTRA COMUNIDAD, NI MÁS RICOS NI MÁS POBRES!! APOYEMOS A QUIEN MÁS LO NECESITA!! 🐙🦞🦀