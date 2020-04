Tula, Tamaulipas (26 de abril de 2020).- Después de haber andado de parranda un hombre murió al ingresar a un Hospital a donde fue trasladado por sus familiares.

Informes proporcionados por la Policía Investigadora de Tula, la persona fallecida llevaba por nombre Armando “N”.

Dicha persona ingreso a la clínica del Seguro Social a donde fue llevado en un vehículo particular pos su familia.

Los Médicos de inmediato procedieron a darle los primeros auxilios, pero desafortunadamente no le encontraron signos de vida.

Los agentes se entrevistaron con una mujer quien dijo ser esposa del empleado, el cual alrededor de las siete de la noche se fue a tomar con unos conocidos.

Posteriormente llegó alrededor de las siete de la mañana y estuvo afuera, mencionando el ama de casa que ella le pidió en varias ocasiones que ingresar al domicilio pero le decía que no.

Dijo la mujer que su pareja se quedó acostado sin moverse, movía la boca pero no hablaba, por lo que pidió a sus vecinos que lo llevaran al Hospital.

Se desconoce la causa de la muerte de Armando y será el Médico Legista quien se encargue de realizarle la autopsia de ley.