Hoy es el Día del Trabajo pero justo eso es lo que menos se tiene en estos momentos, no solo en México que el desempleo es uno de los problemas que más aqueja a este país sino en la mayoría de las naciones y todo por culpa de un maldito virus, la gente no sale a trabajar y la que quiere no encuentra espacios para hacerlo.

En otros tiempos, todavía el año pasado, se celebraba la fecha con un día de asueto lo que daba felicidad pero ahora los días inhábiles comienzan a preocupar, ya son muchos sin laborar y los caídos en la lucha contra el COVID en el mundo son los otros mártires que ya ni siquiera contar.

Hoy la conmemoración del Día del Trabajo es distinta, sin desfiles, las protestas son otras, no se recuerda a los Mártires de Chicago se piensa en los que están en la primer fila de la batalla contra el COVID-19, el lamento es por quienes son estadística de contagios y la petición es que hagamos conciencia, que atendamos las recomendaciones para que la gente no tenga que morir, para que se le recuerde como mártir.

Cierto es que el Día del Trabajo que se conmemora cada 1 de mayo es recordar el movimiento obrero, la lucha por tener una jornada laboral de 8 horas y lograr mejores condiciones para realizar las jornadas laborales pero ahora esa fecha poco se puede recordar porque hoy la lucha que el mundo quiere ganar es contra el virus del mal y para ello se requiere que quienes están en el frente de batalla tengan mejores condiciones para cumplir su jornada laboral.

No se requieren mártires en esta lucha, se requiere de una sociedad responsable para que los que están luchando por la salud y vida de los infectados no tengan que ofertar su existencia realizando su trabajo.

Como historia recordamos que este día se conmemora en el mundo la lucha de los obreros por los derechos laborales y la libre organización de los sindicatos, su origen se remonta al 1 de mayo de 1886 cuando una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, terminó con la violenta represión de los participantes, poco tiempo después las organizaciones laborales adoptaron la fecha como día internacional de la defensa de sus derechos mientras pedían la reducción de la jornada laboral a 8 horas, indemnizaciones médicas, respeto a los niños y mujeres en sus centros de trabajo, descanso dominical, etc.

Sin embargo hoy lo que quisiéramos que ya pasara a la historia es la pandemia, pero sin más mártires que dejen su vida al salir a trabajar.

En fin, la situación es que hoy es 1 de Mayo, Día del Trabajo y sin trabajo, la conmemoración será distinta, no hay desfiles porque la situación requiere la gente se quede en casa para que luego no tengamos otros mártires.